Manchester United, ca in vremurile bune! Record incredibil pentru Solskjaer pe banca "diavolilor" De Gea a fost fantastic!

Manchester continua parcursul excelent cu Solskjaer pe banca.

Manchester United s-a impus in deplasare, in meciul cu Tottenham, scor 1-0. Marcus Rashford a marcat unicul gol al partidei din pasa extraordinara primita de la Paul Pogba. Solskjaer a scris istorie in tricoul lui United, iar acum face acelasi lucru pe banca "diavolilor rosii", reusind a sasea victorie consecutiva in toate competitiile, ceea ce reprezinta un record all-time in istoria clubului.

De la venirea sa la Manchester, echipa si-a schimbat radical modul de exprimare si evolutiile din mandatul lui Jose Mourinho au fost complet uitate de fani. Paul Pogba si Marcus Rashford sunt doar doi din jucatorii care nu mai impresionau cu portughezul pe banca, iar acum fac senzatie. De la venirea norvegianului, Pogba a marcat 4 goluri si a reusit tot atatea pase de gol. David de Gea a reusit si el un meci incredibil, portarul spaniol reusind sa pareze 11 suturi expediate pe poarta sa. La finalul partidei, Juan Mata a fost vizibil impresionat de performanta colegului sau.

VIDEO cu interventiile lui De Gea:

Dupa aceasta victorie, Manchester United o egaleaza pe Arsenal, ambele avand 41 de puncte. Tottenham ramane pe locul 3, cu 48 de puncte, la 2 de Manchester City si la 9 de Liverpool. Ultimul loc de Champions League este ocupat de Chelsea, cu 47 de puncte.