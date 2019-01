Dinamo l-a scos la vanzare pe Salomao la pret low-cost! Motivul pentru care forteaza transferul portughezului

Dinamo nu vrea sa-l piarda gratis pe Salomao la finalul sezonului si incearca sa obtina profit de pe urma lui.

Dinamo se pregateste de inca o despartire importanta. Portughezul Diogo Salomao, unul dintre cei mai buni oameni ai echipei, ar putea fi vandut. Salomao a intrat de la 1 ianuarie in ultimele 6 luni de contract si poate semna cu oricine. Pentru a nu-l pierde gratis, dinamovistii incearca sa-l vanda!

Potrivit publicatiei Fanatik, Dinamo cere 200.000 de euro in schimbul cedarii imediate a lui Diogo Salomao.

In aceasta saptamana, Dinamo l-a vandut si pe Sergiu Hanca la Cracovia, cu 60.000 euro.

Salomao are 30 de ani si a mai jucat la Deportivo si Mallorca. El a jucat 55 de meciuri si a marcat 11 goluri pentru Dinamo in ultimul an si jumatate.