Ultima data cand au pierdut atat de rau, Kim Jong Un i-a tinut 6 ore in picioare si l-a trimis pe selectioner sa lucreze in MINA! Cu cat a pierdut Coreea de Nord astazi

Coreea de Nord este ca si eliminata din Cupa Asiei dupa 0-6 in fata Qatarului, iar presa internationala aminteste ca ultima astfel de infrangere a avut repercursiuni grave.

In 2010, dupa 0-7 cu Brazilia la Cupa Mondiala, jucatorii nord-coreeni au fost tinuti in picioare 6 ore intr-o piata publica, iar ministrul sportului din aceasta tara i-a criticat fara oprire. Cateva sute de oameni au fost chemati sa asiste.

De asemenea, la acea vreme au existat zvonuri potrivit carora fostul selectioner a fost exclus din partid si trimis sa lucreze intr-o mina.

