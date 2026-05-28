Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Dinamo – FCSB, care se va disputa vineri, de la ora 20.30. Confruntarea este finala barajului pentru Conference League.

Barbu va fi ajutat la cele două linii de Imre-Laszlo Bucsi şi Ioan Alexandru Corb.

În camera VAR se vor afla Adrian Viorel Cojocaru şi Ovidiu Artene.

Arbitrul de rezervă va fi George Cătălin Găman, iar observator Dan Victor Berbecaru.

28 mai, ziua în care Dinamo a bătut Steaua cu 7-0 în Ghencea!

Pe 28 mai 2000, în Cupa Ligii, competiție desființată în urmă cu câțiva ani, Dinamo a învins marea rivală Steaua cu 7-0 chiar în Ghencea.

A fost cea mai mare diferență de scor din ”Eternul derby” al fotbalului românesc.

Faptul că Steaua - Dinamo 0-7 din Cupa Ligii este un meci oficial a fost subliniat inclusiv de cel mai bun statistician al fotbalului din România, Răzvan Toma, fost președinte al Comisiei de Istorie și Statistică a Federației Române de Fotbal.

Marius Niculae a marcat atunci două goluri și a dat și pasa decisivă la reușita lui Giani Kiriță.

A fost meciul de debut la Steaua al tânărului pe atunci Mirel Rădoi.