Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a susțint conferința de presă premergătoare derby-ului cu FCSB, iar printre altele a vorbit despre jucătorii care au fost accidentați în ultima perioadă.

Mamoudou Karamoko a revenit la antrenamentele lui Dinamo

Pe lângă George Pușcaș (30 de ani), care va reveni în lot după ce a fost accidentat în ultimul meci, Kopic l-a avut la antrenamente și pe Mamoudou Karamoko (26 de ani), absent de mai bine de o lună din cauza unei accidentări.

Antrenorul a spus că cei doi atacanți s-au antrenat alături de restul grupului în această perioadă, urmând să se ia o decizie cu privire la titularizarea lor în ziua meciului.

„S-au antrenat cu noi și o să luăm o decizie până la meciul de mâine. Doar jucătorii care sunt sută la sută gata să joace vor fi acolo”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Karamoko a evoluat în 27 de partide pentru cei de la Dinamo în acest sezon, reușind să fie printre cei mai buni marcatori ai echipei, cu șase reușite.

”Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?” Răspunsul lui Florentin Petre

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a evidențiat că în clipa de față nu există nicio diferență între Dinamo și FCSB referitoare la calitatea lotului. Conform transfermarkt, Dinamo are, totuși, un lot cotat la 18 milioane de euro, în timp ce FCSB, la 35.7 milioane.

”Este cel mai important meci, pentru că, dacă vom câștiga, și sper din toată inima să se întâmple lucrul ăsta, ne vom îndeplini obiectivul!

(n.r. Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?) Nu există nicio diferență valorică între jucători, suntem 50-50. Suntem pregătiți pentru orice, pentru că ne-am pregătit un an de zile pentru asta. La nivelul ăsta, detaliile mici vor face diferența”, a spus Florentin Petre.