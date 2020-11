Dinamo este INGROPATA in datorii! Clubul din Stefan cel Mare trebuie sa plateasca zeci de mii de euro jucatorilor

Situatia de la Dinamo devine din ce in ce mai ingrijoratoare!

Spaniolii nu si-au respectat nicio promisiune,iar banii nu ai intrat in conturile echipei. Ieri www.sport.ro a anuntat ca mai multi jucatori au trimis notificari clubului pentr a-si prima banii, iar in cazul in care nu se va intampla acest lucru, vor merge la FIFA pentru a rezolva litigiile.

Mai mult decat atat, din cauza datoriilor pe care le are la o parte din fostii fotbalisti, clubul din Stefan cel Mare ar putea primi si o amenda de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Alex Cuoto le-a aratat suporterilor dinamovisti ordinul de plata vinerea trecuta, dar se pare ca niciun jucator nu a primit vreun ban din restante. Un lucru este clar, spaniolii nu au structurat un plan pentru Dinamo, iar chiar daca l-ar fi structurat, nu au nicio resursa financiara sa il puna in practica. Fiind in aceasta situatie extrem de grava, clubul risca sa intre din nou in insolventa. Dinamo va trebui sa plateasca datoriile jucatorilor care au fost concediati de club, care au plecat de bunavoie sau care au fost imprumutati.

Din ultima transa de bani provenita din drepturile TV, Nistor si Adi Mihalcea si-au primit restantele, iar la rand mai sunt Montini, Ioan Filip, Kristian Kostrna, Moga si multi altii.

Montini a ajuns intre timp la Astra si are de incasat de la Dinamo 24 de mii de euro, iar Ioan Filip 14 mii de euro, potrivit DigiSport. Danciulescu este singurul care nu insista sa isi primeasca banii. Daca datoriile nu vor fi platite curand, dinamovistii risca penalitati in clasament.

Lista cu jucatori care au bani de primit de la Dinamo si care au depus memorii:

Montini: 24.000 de euro

Filip: 14.000 de euro

Kostarna: 12.000 de euro

Lucian Moga: 8.000 de euro

Danciulescu: 4.000 de euro

Vali Lazar - două salarii

Neicutescu - doua salarii

Popa - doua salarii

Kilyen - doua salarii