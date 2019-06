Dinamo da LOVITURA VERII in Liga 1: a luat capitanul unei echipe de play-off! Dinamovistii au adus 11 jucatori pana acum

Dinamo transfera la foc automat.

Dinamo se pregateste intens pentru noul sezon in care isi propune sa prinda play-off-ul dupa doua sezoane consecutive in care a jucat in play-out. Conducerea din "Stefan cel Mare" a reusit sa dea o lovitura importanta pe piata din Liga 1.

Dinamo a ajuns la un acord cu Filip Mrzljak, capitan la Astra in sezonul trecut, iar mijlocasul in varsta de 26 de ani urmeaza sa semneze contractul in zilele urmatoare. Pana la oficializarea mutarii, Dinamo i-a cumparat bilete de avion, iar Eugen Neagoe il asteapta in cantonamentul din Marbella. Potrivit GazeteiSporturilor, negocierile dintre cele doua parti au durat o luna, Eugen Neagoe fiind cel care a insistat ca Mrzljak sa ajunga la Dinamo.

Pana sa-l prezinte pe Filip Mrzljak, Dinamo a anuntat in aceasta dimineata ca l-a achizitionat pe Armindo Rodrigues Mendes Furtado "Brito", un mijlocas portughez in varsta de 31 de ani care a mai jucat pentru Boavista sau Xanthi. Cu Brito si Mrzljak, Dinamo a ajuns la cota 11 in ceea ce priveste transferurile din aceasta vara.