Ionut Nedelcearu, in Serie A! Transfer de 4.000.000 euro din care Dinamo iese si ea castigata! Cati bani vor incasa cainii!

Ionut Nedelcearu (23 de ani) a fost integralist in echipa Romaniei la EURO U21. El a facut pereche in aparare cu Pascanu la meciurile contra Croatiei, Angliei si Germaniei, dar si cu Rus la partida cu Franta.

Ionut Nedelcearu (23 de ani) este unul dintre fotbalistii nationalei U21 a Romaniei pentru care EURO U21 poate insemna o super rampa de lansare. Fundasul central legitimat in prezent la FC Ufa, in Rusia, tocmai a fost ofertat de AS Roma, anunta Tuttomercatoweb!

Tuttomercatoweb: Roma da 4.000.000 euro pe Nedelcearu



Italienii de la Tuttomercatoweb anunta ca AS Roma a intrat deja pe fir pentru transferul fundasului roman si ofera 4.000.000 euro in schimbul acestuia. Daca Ufa va accepta ofera, Nedelcearu va fi cel mai scump fotbalist vandut de aceasta formatie vreodata.

Nedelcearu ii aduce bani lui Negoita



Dinamo l-a vandut pe Ionut Nedelcearu cu 600.000 euro la Ufa si si-a pastrat un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Daca suma de 4.000.000 euro oferita de Roma va fi acceptata de rusi, Dinamo va mai incasa inca 600.000 euro!