Fanii continua RAZBOIUL cu Negoita! Mesaj incredibil pentru patronul lui Dinamo: "Tare mi-e ca vom urca cateva etaje..."

Starea de tensiune domneste in continuarea la Dinamo.



Suporterii din "Stefan cel Mare" au lansat un nou atac la adresa patronului Ionut Negoita. Fanii au fost extrem de nemultumiti la finalul sezonului trecut, nu atat de clasarea echipei pe locul 9, cel mai slab loc ocupat de Dinamo in istoria Ligii 1, cat mai ales de plecarea lui Mircea Rednic si au incercat atunci sa-l readuca pe fostul tehnician pe banca echipei.

Patronul Ionut Negoita nu a cedat in fata presiunilor si a continuat cu Eugen Neagoe. Chiar daca echipa arata destul de bine in meciurile amicale, iar conducerea face achizitii pe banda rulanta in vederea noului sezon, fanii au lansat un nou atac.



"Negoita, trezeste-te! Baga bani ca vin primele trei etape si tare mi-e ca vom urca cateva etaje...", a fost mesajul dur postat de fani pe pagina de facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo.

Dinamo are cel mai greu start de sezon. In primele trei etape, dinamovistii vor juca cu Viitorul, Craiova si CFR Cluj.