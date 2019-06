OFICIAL | Al 8-lea transfer la Dinamo! "Cainii" si-au adus un portar italian care a jucat la nationala U21 a tarii sale!

Dinamo a anuntat oficial transferul portarului italian Riccardo Piscitelli (25 de ani).

Dinamo l-a transferat pe portarul italian Riccardo Piscitelli, in varsta de 25 de ani. Acesta a sosit liber de contract, dupa ce a aparat in sezonul trecut in Serie B, la Carpi. El a bifat 18 meciuri in stagiunea trecuta.

Piscitelli a efectuat deja vizita medicala si urmeaza sa se alature lotului condus de Eugen Neagoe.

Riccardo Piscitelli a mai jucat la Carrarese, Benevento si Capri.

In total, Piscitelli are 67 de meciuri in Serie B, Serie C si in Cupa Italiei. In Serie A, el a fost doar rezerva pe cand Benevento evolua in prima liga italiana.

Piscitelli este fost international italian de tineret



Noul transfer al lui Dinamo a jucat pentru nationalele de juniori ale Italiei.

Riccardo Piscitelli a evoluat pentru nationalele U21 (1 selectie), U20 (2), U19 (3) si U18 (1).