Neagoe are planuri MARI cu Dinamo! "Trebuie sa jucam in cupele europene" Ce spune despre trecutul la Craiova! "Asta e, nu pot schimba nimic"

Eugen Neagoe vrea sa duc Dinamo in cupele europene

Dinamo se pregateste pentru sezonul viitor la Marbella, iar antrenorul "cainilor", Eugen Neagoe, a declarat ca are obiective mari cu formatia din Stefan cel Mare.

"Am trecut peste scenele pline de tensiune din momentul numirii la Dinamo, nu pot sa comentez, nu am fost in acele momente acolo chiar daca am fost la Saftica eram in birou in acel moment, discutam despre ce urma sa facem.

Am inteles si inteleg supararea supotertilor pentru ca nu este usor ca sa ajunga de doua ori in play-out. Dinamo trebuie sa se bata pentru cupele europene. (Stiti cati jucatori au evolut minim un meci la Dinamo sezonul precedent?) In jur de 45-46. Foarte multi. Eu la Sepsi Sfantu Gheorghe am folosit echipa, pana cand am plecat folosisem cei mai putini jucatori. Sunt convins ca vom ajunge in play-off, altfel nu veneam la Dinamo. Va dati seama, am o dorinta uriasa de a reusi!", a spus Neagoe pentru Telekom Sport.

Neagoe: "Voi da totul pentru Dinamo! "



Neagoe a vorbit si despre trecutul sau si spune ca este un antrenor profesionist, chiar daca a jucat pentru Craiova si vrea sa dea totul pentru Dinamo.

"Am jucat foarte multi ani la Craiova, sunt oltean, chiar daca m-am mutat de 9 ani in Bucuresti. Asta e trecutul meu, nu pot sa schimb absolut nimic. Sunt antrenor profesionist, incerc sa imi fac meseria cat mai bine cu putinta, acolo unde am fost am pus toate cunostintele si toata energia pentru acel club. Eu la echipele la care am fost in Romania, ma refer la Pandurii Targu Jiu, Poli Iasi, Sepsi Sfantu Gheorghe am castigat contra Craiovei cu toate. Imi doresc sa aratam foarte bine, sa practicam un fotbal frumos si bineinteles sa avem rezultate foarte bune pentru ca asta ne dorim", a mai declarat Neagoe.

Dinamo a realizat astazi al 8-lea transfer



Dinamo l-a transferat pe portarul italian Riccardo Piscitelli, in varsta de 25 de ani. Acesta a sosit liber de contract, dupa ce a aparat in sezonul trecut in Serie B, la Carpi. El a bifat 18 meciuri in stagiunea trecuta.

Piscitelli a efectuat deja vizita medicala si urmeaza sa se alature lotului condus de Eugen Neagoe.

Riccardo Piscitelli a mai jucat la Carrarese, Benevento si Carpi. In total, Piscitelli are 67 de meciuri in Serie B, Serie C si in Cupa Italiei. In Serie A, el a fost doar rezerva pe cand Benevento evolua in prima liga italiana.

Astfel, Dinamo a ajuns la 8 transferuri in aceasta vara. Au mai venit Catalin Straton, Alexandru Rauta, Andrei Sin, Florin Bejan, Kevin Bru, Gabriel Moura si Slavko Perovic.