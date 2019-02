Accidentarea nu-l opreste. Neymar, petrecere MONSTRU cu 500 de invitati la Paris. Ce pregateste brazilianul

Neymar s-a accidentat din nou si va lipsi 10 saptamani de pe teren.

Fara Neymar, PSG a pierdut derby-ul cu Lyon din Ligue 1, scor 1-2, insa echipa seicilor ramane fara emotii la conducerea clasamentului, cu 10 puncte in fata lui Lille si doua meciuri mai putin disputate.

Urmeaza insa o dubla tare cu Manchester United in Champions League, echipa renascuta dupa demiterea lui Mourinho de la jumatatea lunii decembrie. Aseara, la meciul cu Lyon, in tribune au venit Ole Gunnar Solskaer si secundul sau, Mike Phelan, in incercarea de a "citi" jocul echipei lui Tuchel fara Neymar.

Brazilianul a scapat de operatie, insa va lipsi de pe teren timp de 10 saptamani. Marti, 5 februarie, brazilianul implineste 27 de ani, iar unul dintre sponsorii sai ii organizeaza o petrecere cu 500 de invitati la Paris.

De la fiesta nu va lipsi nici noua iubita a lui Neymar, skaterita profesionista Leticia Bufoni, dar si surferulG abriel Medina sau cantaretul Wesley Sadafao. Anul trecut, la ziua lui Neymar au participat toti colegii sai, antrenor, dar si seicul Nasser Al Khelaifi, omul care a spart toate recordurile in materie de transferuri cand a achitat clauza de 222 de milioane de euro a lui Neymar de la Barcelona.

Neymar a fost acuzat ca in ultimii 5 ani a facut tot posibilul ca sa fie prezent la ziua surorii sale pe 5 martie in Brazilia. Neymar a fost pe rand suspendat sau accidentat de fiecare data in jurul acelei perioade. Si acum va fi la fel.