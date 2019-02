EXCLUSIV | Portarul din Liga I care asteapta oferta lui Becali: "Eu sunt deschis, de ce nu?! Dupa Dinamo am stat 10 zile"

Gigi Becali s-a suparat pe Balgradean pentru golul incasat la Calarasi si l-a anuntat ca va aduce inca un portar.

FCSB s-a inteles in pauza de iarna cu veteranul Razvan Plesca (36 de ani), dar Gaz Metan nu l-a lasat pe acesta sa mearga sub comanda lui Mihai Teja. Plesca va ajunge la FCSB abia la vara, cand intelegerea cu echipa de pe Tarnava Mare ii va expira.

Un alt portar din Liga I spune, insa, ca vrea sa ajunga in poarta FCSB-ului inaintea lui Plesca! Este vorba despre internationalul moldovean Nicolae Calancea, cel care a aparat impotriva formatiei ros-albastre chiar in acest weekend. Calancea a ajuns in iarna la Dunarea Calarasi, dupa o perioada indelungata de pauza. El a fost tinut la echipa secunda a Craiovei in prima parte a sezonului.

Calancea spune ca ar fi deschis unor discutii cu FCSB, dar ca Becali trebuie sa vorbeasca si cu Dunarea Calarasi.

"Eu ma simt bine la Dunarea, e un colectiv ok, baietii m-au primit bine si tin sa le multumesc pentru asta.

Am mai avut discutii si cu alte cluburi din Liga I, nu vreau sa dau nume. Nu cu CFR, cu alte formatii. Dar a ramas totul la nivel de discutii. Cele mai aprinse discutii au fost cu Dinamo, dar pana la urma m-am inteles cu Dunarea si cred ca am facut alegerea cea mai buna.



Cred ca fiecare ar vrea sa aiba o discutie cu FCSB. Partea a doua e daca o sa fie vreo oferta. Eu am un an si jumatate de contract cu Dunarea, deci nu trebuie sa discute doar cu mine. Dar eu sunt deschis, de ce nu?!



Sincer, nu ca astept sau ca as vrea sa ma sune FCSB. Eu sunt acum sub contract cu Dunarea Calarasi si imi respect angajamentul aici. Am acceptat o provocare aici si ma gandesc doar aici. Daca va fi vreo oferta, vom discuta. Dar eu imi vad mai intai de treaba mea pe teren.

Am discutat o singura data cu FCSB, dar am fost departe", a spus Calancea la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Calancea a mai dezvaluit ca a discutat in iarna si cu Dinamo, spunand ca a asteptat timp de 10 zile sa fie sunat de Rednic.

"Am fost in discutii cu Dinamo, dar au intins-o prea mult. Eu am asteptat! Am vorbit cu domnul Rednic, mi-a zis ca ma suna in doua zile. Dar nu am primit niciun semn timp de 10 zile!", a mai spus el.

Sursa FOTO: Unica.md