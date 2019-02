Halep, despre CEHIA - ROMANIA in FED Cup: "Avem echipa puternica, putem castigam" Ce spune despre primele antrenamente cu noul antrenor

Cu antrenor nou, Simona Halep a plecat spre Cehia, acolo unde Romania da peste detinatoarea FED Cup!

Halep spune ca Romania are in fata un meci infernal, dar pe care il poate castiga. Cehia are 5 trofee din ultimele 6 posibile la FED Cup.



"Putem spune ca e o sansa in plus faptul ca Petra nu joaca. Dar meciul e foarte greu, cel mai greu meci din grupe. Am jucat acum doi ani contra lor si am pierdut. Au castigat 5 trofee din 6, inseamna mult.

Echipa noastra a fost puternica mereu, am avut mereu sanse sa castigam meciurile. Atunci poate a contat si experienta, acum suntem mai mature si avem o sansa in plus. O sa mergem cu mintea deschisa si cu incredere.

Echipa noastra e puternica si in ultimii ani suntem 6 in prima suta, insemana mult pentru Romania. Suntem in forma zic eu, eu m-am antrenat foarte bine si cred ca pot sa fac treaba buna. In FED Cup e diferit, e dificil, se poate intampla orice.

Sper sa incheiem socotelile in favoarea noastra. Si ele au jucat la noi acum doi ani, e randul nostru sa jucam la ele. Stim ca publicul lor e numeros si galagios, trebuie sa ne acomodam la ce avem", a spus Simona Halep despre meciul cu Cehia.

Halep a batut palma cu noul antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput, cel cu care a lucrat deja la Bucuresti. Noul antrenor nu mai este nevoit sa treaca de o perioada de proba la turneele de la Doha si Dubai. Intelegerea lor este definitiva.

"A fost foarte bine cu noul antrenor, am inceput colaboarea si o sa lucram impreuna. Sper sa fie bine, e ceva nou, ceva diferit, nu o sa fie usor, dar am incredere.

Mi-a placut modul de antrenament, este diferit, personalitatea lui e diferita. E un nou challenge pentru mine si o sa vedem cum o sa fac fata", a spus Simona Halep la plecarea spre Cehia.

Mihaela Buzarnescu: "Niculescu si Begu ar trebui sa joace la dublu"



Mihaela Buzarnescu e convinsa ca Romania se poate duela cot la cot cu Cehia. Irina Begu si Monica Niculescu ar trebui sa joace in partida de dublu, dupa ce au castigat in Thailanda, crede Buzarnescu.

"E o partida grea, cu jucatoare foarte bune, experimentate. Si la dublu au castigat Grand Slam. Faptul ca nu vine Petra e un avantaj, dar trebuie sa ne gandim la jocul pe care il vom face noi. Suntem intr-o forma buna, o echipa, mereu ne adaptam foarte bine chiar daca nu jucam atat de des impreuna. Conteaza si atmosfera din aceasta saptamana, care este mereu foarte buna. Le felicit pe Irina si Monica pentru victoria din Thailanda, cu siguranta vor veni increzatoare, poate vor forma echipa de dublu, e un plus pentru noi", a spus Buzarnescu.

Florin Segarceanu: "E bine ca plecam cu sansa a doua"

Capitanul nejucator Florin Segarceanu spera ca Romania sa profite de statutul de favorita a Cehiei, cea mai titrata echipa de Fed Cup din ultimul deceniu.

"Am vazut echipa, cel putin cea anuntata cu 10 zile inainte. Kvitova nu face parte din lot. Este putin mai usor, Kvitova probabil e cea mai in forma jucatoare din acest sezon, cu turneu castigat si finala de Grand Slam. Dar noi oricum trebuie sa invingem pe oricinem intalnim. Calculul hartiei arata ca stam bine in clasament, Simona nr 3, Pliskova 5, Mihaela 25, Stritkova 30 si ceva. Partida este echilibrata, dar jucam in deplasare, iar asta conteaza mult in Fed Cup. Conteaza publicul, cum aranjezi terenul, asta e un atu de partea lor.

Ma bucur de rezultatul de la dublu, avem mai multe variante. Si Mihaela e buna la dublu, sunt norocos pentru ca avem un lot frumos si bun. Ma bucur ca toate fetele sunt bine din punct de vedere fizic. Intr-o astfel de intalnire conteaza locul unde joci. Ai publicul de partea ta acasa, nu stiu cum este suprafata. Ai posibilitatea de a face mici ajustari, sa fie suprafata mai lenta. Acesta lucru va fi un moment in care o sa vedem cum ne adaptam. Uneori e mai bine cand pleci cu sansa a doua, nu ai presiune pe tine, e bine ca jucam in deplasare. Ele au si castigat acum un an, e cea mai titrata echioa din ultimii 10 ani in Fed Cup, poate e stresant pentru ele", a spus Segarceanu.