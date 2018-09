DINAMO - ASTRA LIVE | Meciuri DECISIVE pentru Bratu! L-a suparat pe Negoita si poate fi DEMIS! 

Florin Bratu e obligat sa castige meciurile urmatoare.

Transferurile nereusite din aceasta vara si rezultatele slabe din debutul de sezon il fac pe Negoita sa se gandeasca deja la schimbarea lui Florin Bratu.

Acesta i-a adus pe Sergiu Popovici si Mircea Axente, jucatori care n-au dat randamentul asteptat si au consumat bugetul, unul si asa extrem de mic.

Florin Bratu i-a adus pe Subotic si Mezague in pauza internationala, insa e ultima sansa din partea lui Negoita, scrie Gazeta Sporturilor. Daca cei doi nu vor confirma, iar Dinamo nu va patrunde pe loc de playoff, Bratu va fi demis, scrie sursa citata.

Dinamo primeste vizita Astrei azi si are mare nevoie de victorie. E pe locul 8 in Liga I, insa la un singur punct in spatele locurilor de playoff. Negoita nu mai vrea sa astepte insa pana in ultima clipa si asteapta o clasare buna inainte de meciurile finale din sezonul regulat. Anul trecut a mers pe mana lui Miriuta, iar Dinamo a ajuns in playout.

Ionel Danciulescu a confirmat ca Subotic si Mezague au venit la cererea lui Florin Bratu, iar asteptarile sunt mari de la ei.

"Subotic si Mezague sunt doi jucatori veniti pe doua posturi pe care Florin le-a solicitat. Sunt convins ca Subotic si Mezague ne vor ajuta sa ne indeplinim obiectivele si sper sa aiba un sezon foarte bun.

Cred ca sunt ultimele transferuri, nu stiu daca se mai poate intampla ceva in perioada imediat urmatoare", a declarat Ionel Danciulescu, vorbind si despre duelul cu Astra Giurgiu, din Liga 1 Betano: "Astra a schimbat antrenorul chiar daca nu a pierdut pana in acest moment. A venit un antrenor nou, il stim cu totii pe domnul Multescu, un antrenor foarte bun din punctul meu de vedere, care citeste foarte bine jocul.

Acum vom vedea ce impact va avea aceasta schimbare. Dar important este sa jucam noi, sa avem o atitudine buna. A fost o oarecare suparare dupa meciul de la Craiova, dar lucrurile s-au remediat, atmosfera e buna, s-a lucrat foarte bine saptamana aceasta si eu am incredere ca maine baietii vor face o partida buna si vom reusi sa castigam.

Avem mare nevoie de cele trei puncte. Sper ca jucatorii sa traga invatamintele din ceea ce s-a intamplat la Craiova, sa fim un pic mai responsabili, in special pe faza defensiva", a spus Danciulescu.

Urmareste Dinamo - Astra azi de la ora 21:00 pe www.sport.ro.