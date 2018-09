Subotic a venit la prezentarea oficiala cu un ceas care costa cat salariul unui fotbalist de la Dinamo pe un an: FOTO

Dinamo l-a prezentat astazi pe atacantul Danijel Subotic, in varsta de 29 de ani, care a mai jucat in Romania la FCU Craiova si ASA Targu Mures.

Dinamo s-a intarit in ofensiva cu atacanul Danijel Subotic, nascut in Croatia, care detine cetatenia elvetiana. Subotic a mai jucat in cariera sa la Portsmouth, Zulte Waregem, Grosseto, FCU Craiova, ASA Tagu Mures, Volyn Lutsk, Gabala, Qadsia, Sheriff Tiraspol, Ulsan si Sahtior Karagandy.

La prezentarea oficiala, Subotic si-a etalat nu doar tatuajele, ci si ceasul de lux, cu diamante, pe care il are.

Noul purtator al tricoului 31 la Dinamo, numar pe care si l-a tatuat si pe corp, a purtat la mana un ceas de 50.000 euro!