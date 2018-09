DINAMO - ASTRA LIVE | Presiune URIASA pe Bratu: "Trebuie sa ne autodepasim!" Aflat pe locul 8, antrenorul promite redresarea echipei

Dinamo intalneste Astra la reluarea Ligii I dupa pauza internationala.

Dinamo e pe locul 8 in Liga 1 si are nevoie disperata de o victorie cu Astra, adversara directa la calificarea in playoff. Florin Bratu spune ca e convins ca a reglat multe din problemele echipei in aceasta pauza si crede intr-un rezultat bun contra echipei lui Multescu.



"Vom intalni un adversar bun, un adversar care nu a pierdut pana acum in campionat, care are cea mai buna aparare alaturi de Sepsi. Pentru mine, dar si pentru echipa mea este o provocare foarte mare dat fiind faptul ca si antrenorul s-a schimbat acolo. A venit un antrenor experimentat, domnul Gigi Multescu, pe care il respect mult, un antrenor cu care am lucrat si stiu cum pregateste meciurile, asa ca trebuie sa fim foarte atenti maine, dar sa si jucam foarte bine. Trebuie sa ne autodepasim pentru a scoate un rezultat bun. Astra pana acum nu a pierdut niciun meci si cred ca se datoreaza foarte mult si antrenorului Marius Maldarasanu. Vom vedea maine cum vor decurge lucrurile, dar cel mai important este ceea ce trebuie sa facem noi. Cred ca in aceste doua saptamani de pauza am reusit sa rezolvam multe lucruri, cred ca suntem mai responsabili sau cel putin vreau sa vad acest lucru din partea echipei", a declarat Florin Bratu.

Antrenorul dinamovist a comentat si transferurile reusite de clubul din Stefan cel Mare in ultimele zile, atacantul Danijel Subotic si fundasul central Teddy Mezague.

"Sunt jucatori pe care i-am dorit toti cei de la club. Sunt jucatori care au un plus de experienta. A venit un fundas central puternic, Teddy Mezague, pe care l-am urmarit ceva vreme, un jucator care a jucat sezonul trecut foarte multe meciuri la Mouscron, am avut referinte bune despre el. Si, bineinteles, Danijel Subotici, care a mai fost in campionatul Romaniei si are o ambitie in plus de a demonstra unele lucruri. Mi-am dorit un jucator cu acest profil, de pivot, pentru ca avandu-i pe Daniel Popa, pe Mircea Axente, care sunt diferiti ca stil de joc, el venind cu un stil diferit vom putea sa ne desfasuram mai bine, joaca mai bine cu spatele la poarta, are altfel de calitati si normal sa imbinam toate aceste lucruri pentru binele echipei.

Avem un echilibru, avem cate joi jucatori pe fiecare pozitie. Acum normal, vom vedea cum vor decurge lucrurile la antrenamente si speram ca echipa sa fie mai puternica si mai echilibrata in fiecare compartiment. In discutiile pe care le-am avut cu Subotic l-am vazut foarte motivat, chiar si la antrenament. Este inca la o varsta buna la care poate demonstra foarte multe in fotbal", a spus Florin Bratu. "In acest moment doar Ivan Pesic are probleme, il sacaie o pubalgie de foarte mult timp si nu va fi in lot pentru acest meci. Alibec este un atacant de valoare. Nu vom lua masuri speciale, vom incerca ca in zona in care va fi el, daca va juca, sa il blocam", a incheiat antrenorul ros-albilor.

Urmareste Dinamo - Astra pe www.sport.ro de la ora 21:00.