Mitul Casanova vs. vrajeala lui Borcea! Fostul sef al lui Dinamo a povestit cum a cerut-o in casatorie pe Valentina Pelinel

Cristi Borcea (48 de ani) s-a casatorit astazi cu Valentina Pelinel (37 de ani). Pentru fostul sef de la Dinamo este al treilea mariaj!

Cristian Borcea si-a legalizat astazi relatia cu Valentina Pelinel la Primaria Voluntari. Ceremonia a fost oficiata de Florentin Pandele.

Aflat la al treilea mariaj, Borcea a mai anuntat ca va avea inca doi copii. Valentina Pelinel este insarcinata cu gemeni.

El a mai povestit cum a cerut-o in casatorie pe proaspata sotie.

"Sunt cel mai fericit! Plecam maine in Turcia! Vom sta 8 zile. Voi urma un tratament pentru problemele pe care le am. Dupa aceea vom reveni in Romania. A fost o decizie spontana, pe terasa, cum facem noi mereu. Vorbim pe terasa cate doua ore. Am zis la un moment dat: "Gata, hai sa ne casatorim saptamana viitoare!".

Nu vreau sa discutam despre nunta si petrecere pana nu ma refac", a spus Borcea.