DINAMO - ASTRA 1-2 | Anuntul facut de conducerea lui Dinamo despre situatia lui Bratu: "Nu e corect sa dam vina doar pe el!"  

Dinamo a pierdut pentru a 4-a oara in primele 8 etape din acest sezon.

Dinamo risca sa rateze din nou play-off-ul in Liga 1 - dupa aproape o treime din sezonul regulat, Dinamo se afla pe locul 8 in clasament, insa poate sa mai cada cateva pozitii pana la finalul etapei. Presiunea pe antrenorul echipei, Florin Bratu, creste. Insa conducerea lui Dinamo a anuntat dupa partida cu Astra ca Bratu are parte in continuare de sustinere.

„Infrangerea e dureroasa. Dar eu am spus la inceputul acestui sezon sa nu avem ambitii foarte mari ca sa nu avem deziluzii, iar toata lumea a sarit pe mine. Trebuia sa ramanem modesti in declaratii. Trebuia sa ajungem intai pe locul 6 si apoi sa vorbim.



Clar exista rabdare cu Florin Bratu. Toate transferurile au facute cu acordul tuturor. Nu e corect sa dam vina doar pe antrenor. Noi nu ne bagam in deciziile antrenorului in privinta lotului pe care il alege.



Nu e nimic pierdut, trebuie sa avem rabdare, si cu antrenorul, si cu jucatorii tineri. Sunt convins ca putem avea rezultate. Toata presa spunea pana la meciul cu Astra ca Subotic nu o sa dea gol niciodata, iata ca a dat. Cu banii luati de pe Mahlangu, am luat trei jucatori” a spus Alexandru David dupa partida.