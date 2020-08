Dinamo aduce 6 jucatori! Ce transferuri isi doreste Gigi Multescu

Multescu va ramane la echipa si pentru sezonul viitor, dupa ce Dinamo a reusit sa se salaveze de la retrogradare.

Tehnicianul echipei din Stefan cel Mare a pregatit o strategie pentru ca Dinamo sa aiba un lot mult mai puternic.

Multescu nu a semnat inca prelungirea contractului, dar a obtinut acordul verbal si are incredera in conducerea "cainilor"

"Situatia mea contractuala e rezolvata, dar cuvantul tine loc de contract. Suntem oameni seriosi. Ne preocupa transferurile, analizam situatia la noi in lot, pe posturi. Am intrat in contact cu multi jucatori, cu impresari, e prioritate sa ne facem lotul. Avem zece zile pana la inceperea campionatului, e un privilegiu", a spus Multescu.

Pentru ca Dinamo sa faca fata sezonul viitor, Multescu vrea cel putin 6 fotbalisti.

"Vreau jucatori care au valoare, ideal ar fi sa fie romani, la noi s-a vazut ca multi au urcat la prima echipa, acum cerintele sunt altele. Vrem sa facem performanta. Punctual, mai am nevoie de sase jucatori. Nu sunt putini.

Avem 20 de jucatori, dar cei pe care ne putem baza sunt mai putini. Azi nu a fost Sorescu, lui Puljic i-am mai dat o zi libera. Mai avem trei jucatori care sunt de baza si nu ii avem. Intr-un fel sau altul, sunt semnati, s-a discutat cu ei", a declarat tehnicianul lui Dinamo.