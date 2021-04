Dinamo a anuntat oficial despartirea de Multescu! "Succes, Mister Uhrin!" Pe ce perioada a semnat cehul cu echipa din Stefan cel Mare

Dinamovistii au anuntat oficial despartirea de Gigi Multescu.

Echipa din Stefan cel Mare a anuntat printr-un comunicat oficial despartirea de Gigi Multescu si instalarea lui Dusan Uhrin. Antrenorul ceh a semnat un contract cu Dinamo valabil pana la finalul sezonului 2021-2022, lucrur interesant in conditiile in care zvonurile spuneau ca va semna doar pentru urmatoarele doua luni, iar Mircea Rednic va reveni la "caini" din vara.



Dusan Uhrin JR. a mai pregatit-o pe Dinamo in sezonul trecut, din august 2019 pana in martie 2020, insa a fost indepartat de fosta conducere in urma unor rezultate nefaste. Dinamovistii au o situatie extrem de delicata, atat din punct de vedere financiar, dar si mai mult din punct de vedere sportiv, dupa ce nu a reusit sa castige in ultimele 8 partide din Liga 1 sau Cupa Romaniei.

In prezent, Dinamo este pe locul 14, pozitie ce ar duce echipa la barajul de ramanere in Liga 1, iar in Cupa Romaniei tocmai au pierdut prima mansa a semifinalelor, 0-1, contra celor de la Astra Giurgiu.