Valentin Lazar ramane la Dinamo doar daca nu se concretizeaza alte oferte! "Sunt in discutii avansate cu cateva echipe"

Valentin Lazar va ramane la Dinamo doar daca nu cumva se concretizeaza ofertele primite din afara.

Jucatorul a ajuns la club in ianuarie, dupa ce echipa din Stefan cel Mare trecea printr-o perioada foarte grea.

Lazar a declarat ca a semnat pe 6 luni si ca ar accepta prelungirea contractului doar daca nu se vor concretiza ofertele din Golf. De asemenea, el a sustinut ca in Liga 1, prima optiune este Dinamo.

"Am purtat o discutie cu conducerea clubului acum cateva zile, dar ei stiu pozitia mea. A fost discutia si in ianuarie cand am venit la echipa. Am venit doar pe 6 luni. Pentru ca exista posibilitate mare sa ma intorc in Golf. Sunt in discutii avansate cu cateva echipe si anul trecut nu am putut sa continui in Golf pentru ca am avut acel proces cu ei.

S-a terminat procesul si acum astept vreo 10 zile sa vedem daca se concretieaza ceva din Golf. Mi s-au propus ambele variante. Sa semnez acum si in caz ca vine ceva din Golf sa plec sau sa astept si daca nu va veni ceva de acolo sa semnez. Dar de un an si doua luni nu am avut nici macar 3 zile de vacante si mi-am dorit ca undeva la 15 zile sa stam in vacanta sa plecam in concediu cu familia. Daca nu ma intorc in zona Golfului, Dinamo este prima optiune si mai am cateva discutii in Romania, dar le-am spus ca nu grabesc. Dinamo este prima optiune", a declarat Valentin Lazar pentru DigiSport.

Lazar a mai evoluat pentru Dinamo intre 2013 si 2017, cand a plecat la Al-Sailiya. Atunci, echipa din Stefan cel Mare a incasat 200.000 de euro pe un imprumut, iar apoi 350.000 pentru transferul definitiv al lui.