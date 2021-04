Gigi Multescu a dat cartile pe fata! Care sunt motivele pentru care a plecat si ce spune de venirea lui Dusan Uhrin

Dinamo a pierdut 1-0 cu Astra in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, iar dupa meci Gigi Multescu si-a anuntat demisia.

Adus in urma cu doar cateva etape pentru a-l inlocui pe Jerry Gane, Gigi Multescu nu a reusit sa obtina vreo victorie pe banca "cainilor", iar "Smurdul" si-a anuntat demisia dupa ultima infrangere, 1-0, impotriva Astrei, in semifinalele Cupei Romaniei. Multescu a vorbit despre situatia de la Dinamo si cauzele pentru care clubul este in acest impas, dar si despre venirea lui Dusan Uhrin JR si ce urmeaza pentru "caini".

"Din cauza rezultatelor slabe (n.r.- si-a dat demisia de la Dinamo). Pe antrenori ii tin rezultatele. Pe mine nu m-au tinut de data asta. Lipsa rezultatelor inseamna ca trebuia sa plec. situatia era urgenta, nu aveam timp sa construiesc mai mult, trebuia sa improvizez din ce este acum in lot. N-am avut timp, n-am avut noroc, n-am avut din ce sa aleg sau n-am avut eu inspiratie mai mare, au fost accidentari, suspendari si ghinioane.

Ce sa mai zic daca am ajuns sa ne scoatem mingea din poarta, din poarta adversa vreau sa spun… ne-am scos un gol ca si marcat la foarfeca ai a lui Blejdea in Nemec. Parca e blestem, ghinion… Am avut 70-72 la suta posesie si, patru, cinci ocazii, am dominat si am pierdut. Si cum fotbalul se joaca pe goluri, nu pe ocazii sau posesie, plec, las pe altul mai inspirat si mai norocos. Mie imi reprosez ca am fost prea credul. Am crezut ca pot sa fac mai mult decat s-a dovedit ca am facut. Si crede-ma ca am facut tot ce am stiut, tot ce am considerat ca va fi benefic echipei. Iar jucatorilor… Ce sa le reprosez eu jucatorilor? Atata pot, saracii, au vrut, dar n-au putut.

Recunosc ca am avut asteptari mai mari de la anumiti jucatori. Am fost sigur ca pot sa-i capacitez, dar sunt si ei intr-un stres cumplit, sub o presiune imensa. Am clacat impreuna, eu plec, ei raman sa salveze ce mai este de salvat. Nu stiam nimic de Uhrin, nu auzisem de varianta asta si, oricum, eu eram hotarat sa las pe altul sa incerce ce n-am reusit eu. Uhrin este un profesionist adevarat, dar trebuie sa stie ca il asteapta o perioada cumplit de grea", a declarat Gigi Multescu pentru Fanatik.