Dinamo susţine că, vineri seară, la meciul cu Csikszereda din Superliga, antrenorul secund, împreună cu cei doi analişti video, au fost somaţi să părăsească zona dedicată reprezentanţilor media, deoarece nu îndeplinesc o funcţie care să le justifice prezenţa acolo.

Dinamo intervine oficial în conflictul cu Csikszereda

Conform informaţiilor apărute iniţial, analiştii video Joao Bagao, Andrei Bendeac şi Iulian Militaru se aflau în sectorul respectiv pentru a avea acces la o conexiune mai bună la internet.

Ulterior, un oficial al gazdelor le-a transmis că masa presei este destinată doar jurnaliştilor, iar de acolo situaţia a degenerat.

Potrivit unui comunicat publicat în social media, directorul sportiv al clubului ciucan a încercat, împreună cu cinci stewarzi, să evacueze staff-ul dinamovist, motivând că nu are calitatea de reprezentant media.

Comunicatul de presă emis de Dinamo

„Dinamo s-a deplasat la Miercurea Ciuc pentru meciul din etapa a 9-a, pe un stadion unde, în trecut, am mai întâlnit discuţii, şicane şi un comportament al oficialilor de club pe care-l considerăm departe de normele Superligii României. Nu vorbim despre un caz izolat, ci despre o escaladare. Dacă anul trecut suporterii noştri erau ţinuţi la porţi, iar clubul organizator ne-a aruncat vina pentru un comportament necorespunzător, anul acesta rândul a venit pentru oficialii şi staff-ul clubului nostru.

Aseară (n.r. vineri seară), antrenorul secund, împreună cu cei doi analişti video, au fost somaţi să părăsească zona dedicată reprezentanţilor media, deoarece nu îndeplinesc o funcţie care să le confere prezenţa acolo. Regulamentul asumat şi semnat de TOATE cluburile din Superliga României este însă clar, chiar dacă unele conduceri de club îl trec la capitolul „şi altele", ca şi cum ar administra o moşie boierească asupra căreia nici domnul ţării n-avea autoritate.

Potrivit Art. 58 alin. (4) lit. h din ROAF, clubul organizator are obligaţia să asigure condiţiile necesare oricărei echipe pentru înregistrarea audio-video a meciului. Din păcate, multe stadioane din România nu au un loc special pentru analiştii video, astfel încât aceştia iau loc la masa presei, unde există prize, internet şi portul Hudl, exact cum procedează şi Dinamo pentru analiştii echipelor oaspete.

Aseară, Directorul Sportiv al clubului ciucan a încercat, împreună cu 5 stewarzi, să evacueze staff-ul nostru, motivând că nu are calitatea de reprezentant media. Corect, dar Art. 61 din ROAF este limpede:

„...locurile şi facilităţile respective sunt destinate reprezentanţilor mass-media acreditaţi. Un analist video al clubului nu devine automat reprezentant media. Prin urmare, organizatorul îl poate amplasa într-o altă zonă, DACĂ acea zonă îi permite efectiv activitatea."

Relocarea e posibilă doar dacă există o asemenea zonă. Ofiţerul nostru de presă a intervenit pentru a calma situaţia şi a cerut exact acest lucru; conducerea clubului gazdă i-a răspuns ameninţându-l cu retragerea acreditării de meci, acreditare oferită de fapt de Federaţia Română de Fotbal, nu de ei, ca şi cum stadionul le-ar aparţine cu totul.

Nicio zonă alternativă nu a fost identificată, astfel încât staff-ul nostru a rămas pe loc, dar în repriza secundă conexiunea la internet a fost întreruptă, iar colegii noştri nu şi-au mai putut desfăşura activitatea până la final. Am sesizat observatorul de joc al Ligii Profesioniste de Fotbal, atât la pauză, cât şi după meci.

Precizăm şi că Masa Presei nu era plină aseară, prin urmare staff-ul nostru nu a ocupat locul niciunui jurnalist acreditat, nici nu i-a împiedicat pe cei prezenţi să lucreze; nu e rolul nostru să evaluăm pe cine acreditează clubul gazdă”, se arată în comunicatul FC Dinamo.

Dinamo: „Este standardul minim al unei competiţii care se numeşte SuperLiga”

Dinamo și-a exprimat nemulţumirea faţă de lipsa de respect cu care a fost tratată la Miercurea Ciuc şi a susținut că rămâne într-un dialog şi un parteneriat continuu cu toate cluburile din Superligă şi le oferă oaspeţilor toate condiţiile necesare să-şi desfăşoare activitatea.

„Şi aici apare o întrebare pe care, după două deplasări consecutive cu asemenea episoade, nu mai putem s-o evităm: ce certifică, în mod concret, standardele de omologare şi organizare ale Superligii, dacă o echipă oaspete trebuie să negocieze la faţa locului condiţii elementare pentru ca propriul staff să-şi poată face meseria? Excepţiile pot rezolva problema unei capacităţi. Nu pot deveni însă derogări de la profesionalism.

Dinamo respectă fiecare adversar şi oferă, la Bucureşti, condiţiile necesare celor care vin să lucreze la meciurile noastre. Nu este ospitalitate boierească şi nici concesie. Este standardul minim al unei competiţii care se numeşte SuperLiga.

Iar dacă un club doreşte să rămână la acest nivel, ar trebui ca şi organizarea lui să rămână aici. Regulamentele nu sunt literatură facultativă, stadionul nu este moşie, iar dreptul de a organiza un meci în prima ligă vine împreună cu nişte obligaţii”, precizează clubul dinamovist, citat de news.ro.