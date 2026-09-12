Cine îi mai oprește pe „câini”? Un fost patron din Liga 1, impresionat de forța lui Dinamo

Cine îi mai oprește pe „câini”? Un fost patron din Liga 1, impresionat de forța lui Dinamo Superliga
SPORT.RO
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Dinamo București traversează o formă excelentă în actualul sezon al Superligii, ocupând prima poziție a clasamentului.

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Marian IancuDinamoSuperliga
Din articol

Evoluțiile convingătoare ale roș-albilor i-au atras atenția lui Marian Iancu, acesta arătându-se surprins de rezultatele obținute.

Trupa din Ștefan cel Mare conduce ierarhia internă cu 20 de puncte acumulate în primele nouă runde, având un bilanț de șase victorii, două remize și o singură înfrângere. Roș-albii vin după un succes cu scorul de 3-1, obținut pe teren propriu în fața formației Csikszereda M. Ciuc.

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Marian Iancu
Marian Iancu / Foto: Agerpres
Marian Iancu
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Câinii adună puncte pentru zilele grele

Marian Iancu a lăudat organizarea și constanța echipei antrenate de Nuno Campos. Fostul finanțator al echipei Poli Timișoara a remarcat parcursul solid din meciurile cu echipele cu pretenții din campionat și a subliniat seriozitatea de care dau dovadă jucătorii.

„Dinamo merge din inerție, forță și viteză, toate acumulate în meciurile cu Craiova, U Cluj și FCSB, pe care le-a învins jucând serios. Cine mai oprește Dinamo ?! Greu de spus. Și mai greu de făcut. Mai sunt Farul și CFR Cluj. Greu, dar nu imposibil. Până atunci se adună puncte bune pentru zile rele. Vor veni. Dar pot fi administrate. Totul este să ia punctele care le sunt destinate. Le sunt la îndemână. Și o fac. Respect, Dinamo, pentru seriozitatea cu care tratați fotbalul. Țineți-o tot așa și vom avea surprize mari în acest campionat”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Omul de afaceri este de părere că formația bucureșteană este principala favorită la câștigarea competiției după acest început de sezon.

„Până acum avem o campioană meritorie. Dinamo. I-a învins pe toți granzii. Deci este EL GRANDE”, a mai punctat fostul oficial al bănățenilor.

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