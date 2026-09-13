UPDATE: Cristi Pulhac, elogiu pentru Lionel Messi

Cristi Pulhac le-a elogiat pe starul argentinian, în contextul în care Lionel Messi a marcat un nou gol spectaculos pentru Inter Miami.

„Eu cred că e singurul jucător de care nu a putut vorbi niciodată că a avut un sezon mai slab.

Eu mă refer că ne uităm la jucători de jucători de 80, 120 de milioane de lire și spunem că au intrat într-o zonă crepusculară. Nu mai driblează pe nimeni.

Când vreodată am vorbit despre Messi că s-a întâmplat chestia asta de când îl știm noi? Maximum un meci, dar nu îmi aduc aminte. Cel mult o repriză!

Nu îmi aduc aminte să fii avut o pantă, să aibă nevoie de o perioadă de acomodare de șase luni”, a subliniat Cristi Pulhac, la Matinal VOYO SPORT LIVE.

UPDATE: Concluziile lui Robert Niță după Rapid - FC Voluntari 2-1

Robert Niță a analizat evoluția Rapidului în victoria din Giulești, scor 2-1, împotriva celor de la FC Voluntari. Niță a scos în evidență, la Matinal VOYO SPORT LIVE plusurile și minusurile echipei antrenate de Daniel Pancu.

„Sunt două părți ale paharului. O să încep cu părțile bune, pentru că echipa crede. Au avut intensitate bună pe toată durata jocului, chiar dacă pe final de joc, cu câteva nemulțumiri răzlețe, pe o posesie prelungită, pe niște mingi întoarse la portar, la nivelul fundașilor, lumea începe să ofteze.

Chiar îl întreb pe Pancu dacă vede cum reacționează unii jucători când începe tribuna să ofteze. E greu și Pulhac, în calitate de adversar, a jucat pe vechiul Giulești împotriva Rapidului și știe ce înseamnă publicul. Pe Giulești, când e publicul de partea ta, presiunea e mai mare, așteptările sunt mai mari. Oamenii se așteaptă la spectacol, la victorii.

S-a întâmplat și cu Sepsi, s-a întâmplat și la Galați (n.r.- victorii pe final). S-a întâmplat și aseară. Este un lucru bun că echipa luptă până în ultimul minut, băieții sunt bine pregătiți fizic. Este îmbucurător pentru Pancu că face schimbări aproape în fiecare etapă care schimbă față jocului și jucătorii care intră decid meciurile.

Fazele fixe iar, tot vorbim de Anglia că Premier League este în exclusivitate la VOYO, pare că fazele fixe cu Daniel pe bancă sunt anul acesta un mare atu pentru Rapid. Este îmbucurător că fundașii Rapidului marchează. Îi aștept și pe Ciobotariu și Sheriff Sinyan să decidă jocuri.

Publicul, vrând nevrând, are un mare merit la câștigarea celor trei puncte aseară și nu numai. Galeria, pe stadionul Giulești, a ajutat-o pe Rapid să câștige așa puncte și anul trecut.

(...) Eu n-am văzut o echipă decât anul trecut sau acum doi ani, la un meci cu 'U' Cluj și la un meci cu Oțelul Galați, să domine așa Rapidul pe Giulești. Asta o trecem la părțile mai puțin bune. Joci acasă, ai publicul cu tine, e început de meci, ești concentrat.

Știi importanța jocului și vine Voluntari care în primele minute are două șuturi pe poartă și vreo două, trei cornere. Fazele fixe sunt momente ale jocului care trebuie gestionate mult mai bine. Pe o minge scurtă, scoasă înapoi, centrată, vine Roman și îți dă gol cu capul. Sunt lucruri care nu sunt la nivelul la care își dorește Pancu.

În afară de lucrurile foarte bune, mai e problema cu atacanții. Ratează din dorința foarte mare de afirmare, Filip Stojilkovic și Jason Kodor. A avut șansa să joace și Jambor, a jucat și Burmaz titular până să plece. Îi înțeleg că e apăsarea aia, e nebunia aia să marchezi, să capeți încredere.

Și aseară Filip scapă singur cu portarul. În loc să dea colțul lung sau la colțul scurt, dă pe centrul porții, în portar. E un jucător cu un CV foarte bun. Așteptările sunt foarte mari. Pancu îi dă încredere, minute. Pivotează perfect și pleacă extraordinar pe spații. Are probleme la finalizare”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la Matinal VOYO SPORT LIVE.