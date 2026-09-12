Jocul echipei nu i-a convins pe suporteri și nici pe Gigi Becali în acest debut de sezon, iar fanii au cerut demiterea antrenorului.

Marius Șumudică, noul antrenor de la FCSB? Gigi Becali: ”I-am zis să vorbească cu Mustață!”

Inițial, Gigi Becali i-a acordat un ultimatum lui Marius Baciu pentru a redresa echipa, însă, ulterior, după eșecul din derby-ul cu Dinamo, patronul de la FCSB a dezvăluit că a negociat cu Ianis Zicu, însă mutarea a picat după ce suporterii s-au opus având în vedere trecutul lui Zicu la rivalele Rapid și Dinamo.

În discuție a fost menționat și numele lui Marius Șumudică. Becali a mărturisit că nu s-ar opune ca Șumudică să preia banca lui FCSB, însă i-a transmis antrenorului să discute mai întâi cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

”Dacă e după mine, da (n.r. - Marius Șumudică ar putea antrena FCSB), dar nu e după mine. Țin cont de părerea galeriei. Eu fac doar ce vreau eu, dar sunt unele lucruri pe care le apreciez în viață. Oamenii fac eforturi, au fost lângă echipă, nu au părăsit echipa nici în momente grele. Și eu respect.

(n.r. – Ar putea să se schimbe ceva vreodată?) E problema lui. Eu i-am zis să vorbească cu Mustață. Ce spune Mustață, spun ceilalți. Vocea lui e vocea lor. Nu spune de la el, spune de la toți. I-am zis să vorbească cu el, nu cu mine”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.