„Andrei Nicolescu s-a maturizat!” Cristi Borcea laudă conducerea lui Dinamo: „Club stabil”

Dinamo a câștigat partida de la Miercurea Ciuc, din etapa a 9-a din SuperLiga. Meciul a început ca din tun, Csikszereda marcând în minutul 5 prin Eppel. Replica „câinilor” nu a întârziat să apară, iar golul anulat a lui Karamoko fiind doar semnul că se pornește o „remontada”. Armstrong, Zandbergen și Soro au punctat în primul act pentru formația din Ștefan cel Mare, astfel că victoria a fost clară: 1-3.

Cristi Borcea laudă conducerea lui Dinamo

Dinamo are parte de un start excelent de sezon. „Câinii” au atins borna de 20 de puncte și se află în fruntea ierarhie după primele 9 etape disputate.

Întrebat despre forma bună a echipei, Cristi Borcea a transmis că Dinamo este un club stabil datorită conducerii. Fostul acționar al „câinilor” e de părere că Andrei Nicolescu a ajuns la un nivel de maturitate de apreciat, iar echipa a învățat de la an la an din greșei.

„Dinamo este un club stabil, din toate punctele de vedere. Dacă vă uitați, în ultimii 3 ani, de când am venit cei de la Renovatio, nu au făcut altceva decât să crească din ce în ce mai mult. Sunt o societate foarte stabilă, Nicolescu s-a maturizat și el, din ce în ce.

De la an la an învață din greșeli. În momentul acesta, suporterii nu trebuie să fie agresivi cu Nicolescu și trebuie să formeze toți o echipă. Noi, în momentul în care a avut simbioza între echipă, conducere și suporteri, atunci am obținut cele mai mari rezultate. Am pierdut campionate când nu am avut alături de noi suporterii. Asta trebuie să se întâmple la Dinamo", a spus Cristi Borcea, conform Digi Sport.