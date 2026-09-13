VIDEO EXCLUSIV Manchester United - Manchester City 0-1 | Haaland, decisiv din nou: „cetățenii” au câștigat derby-ul în zece oameni

Manchester United - Manchester City 0-1 | Haaland, decisiv din nou: „cetățenii” au câștigat derby-ul în zece oameni Premier League
SPORT.RO
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Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Manchester United - Manchester City 0-1

FINAL!

Min. 90+5: Ocazie imensă pentru Manchester United! Bruno Fernandes îl găsește pe Bryan Mbeumo, dar atacantul „diavolilor roșii” este blocat fabulos de Donnarumma.

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Min. 69: Bară Manchester City! Enzo Fernandez trimite un șut din afara careului, dar execuția lui este respinsă de portarul Lammens în bară.

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Min. 60: GOOOOL Manchester City! Haaland înscrie după centrarea lui Gvardiol. Inițial golul a fost anulat pe motiv de offside, dar VAR-ul a întors decizia.

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Min. 51: A doua bară pentru Manchester United! Kobbie Mainoo șutează din marginea careului, iar execuția lui lovește bara și Manchester City scapă din nou.

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Min. 46: Începe repriza a doua!

PAUZĂ!

Min. 45: Bară Manchester United! Marcus Rashford trimite excelent din lovitură liberă, dar nimerește stâlpul din stânga al porții lui Donnarumma.

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Min. 32: Ocazie pentru Manchester United! Rashford primește pe culoar de la Bruno Fernandes, dar Donnarumma iese inspirat din poartă și reține mingea.

Min. 23: Eliminare la Manchester City! Bruno Fernandes îl lovește pe Phil Foden, iar englezul ripostează și arbitrul Michael Oliver îi arată cartonașul roșu jucătorului „cetățenilor”.

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Min. 9: Ocazie pentru Manchester United! Dalot a apărut surprinzător la finalizare, dar execuția lui din prima este prinsă de portarul lui Manchester City.

Min. 7: Ocazie pentru Manchester United! Lisandro Martinez a trimis un șut din afara careului, dar Donnarumma reține fără emoții.

Min. 1: Începe partida!

Echipele de start:

  • Manchester United: Lammens - Dalot, Maguire, L. Martinez, Dorgu - Tielemans, Mainoo - Mbeumo, B. Fernandes, Rashford - Cunha

Rezerve: Darlow - Andrey Santos, Heaven, Lacey, Mazraoui, Mount, Sesko, Yoro, Zirkzee

Manager: Michael Carrick

  • Manchester City: Donnarumma - M. Nunes, R. Dias, Guehi, Gvardiol - Enzo Fernandez, E. Anderson - Foden, Cherki, Semenyo - Haaland

Rezerve: Rulli - Allan Elias, Bouaddi, Khusanov, Kovacic, R. Lewis, Ndiaye, O'Reilley, Vitor Reis

Manager: Enzo Maresca

Marcus Rashford a primit verdictul după revenirea la Manchester Untied: „Este destul de evident”

Cele mai tari meciuri ale etapei a patra din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO, iar „Manchester Derby”, între City și United va fi cel mai tare meci al etapei cu numărul patru din prima ligă a Angliei.

Marcus Rashford este una dintre vedetele care va fi, cel mai probabil, pe teren și va putea decide derby-ul din Premier League.

Marcus Rashford nu a jucat niciun minut la debutul lui Manchester United în faza ligii din Champions League, unde s-a impus cu 4-0 în fața lui Sabah Baku.

În acest context, antrenorul Michael Carrick a fost întrebat dacă est mulțumit de englezul revenit în această vară după un împrumut la Barcelona.

Tehnicianul lui Manchester United a accentuat faptul că Rashford este unul dintre oamenii de bază din lotul său.

„Sunt foarte mulțumit de Marcus Rashford din multe puncte de vedere. Este destul de evident dacă ne uităm la evoluțiile lui. Din nou, a reprezentat o amenințare reală duminică. Face foarte multe lucruri bine și s-a readaptat foarte repede”, a spus Michael Carrick.

Deși atacantul englez a fost împrumutat la Barcelona în sezonul anterior și nu a ajutat cu nimic la calificarea clubului Manchester United în Liga Campionilor, Rashford va primi o mărire salarială de 25 de procente, rezultat al unei clauze semnate în 2023, informează The Telegraph.

În situația lui Marcus Rashford se mai regăsește și portarul Andre Onana, care, la rândul său, nu a adunat niciun minut de joc pentru Manchester United, în sezonul 2025/26.

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