GALERIE FOTO FK Csikszereda - Dinamo 1-3, pe Sport.ro. „Câinii”, victorie clară la Miercurea Ciuc! Nuno Campos, distanță de 5 puncte în fruntea SuperLigii

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SPORT.RO
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Partida a contat pentru etapa cu numărul 9 din Superliga României.

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Partida dintre Csikszereda și Dinamo a adus în prim-plan, din păcate, și momente reprobabile. Oficialii de la Miercurea Ciuc au decis să îi ridice de la masa presei pe João Bagão, antrenor secund, și Andrei Bendeac, membru al echipei de analiză video.

Jurnaliștii PRO TV prezenți pe stadion au filmat momentul incidentului, spre nemulțumirea fanilor prezenți la meci. Mai mult decât atât, oficialii de la Miercurea Ciuc au transmis că nu vor mai emite acreditări la meciurile viitoare.

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Csikszereda - Dinamo 1-3 (Eppel 5 / Armstrong 26, Zandbergen 37, Soro 45+1)

Final de meci.

Min. 61: Ocazie mare Dinamo! Karamoko reia din interiorul careului, însă balonul nu prinde cadrul porții.

Min. 45+1: GOOOOOOOL Dinamo! Soro trimite imparabil cu capul și dublează diferența de pe tabelă. Armstrong este cel care a venit cu centrarea.

Min. 37: GOOOOOOOL Dinamo! Zandbergen se desprinde de fundașii adverși și înscrie cu un șut la colțul scurt.

Min. 26: GOOOOOOOL Dinamo! Armstrong intră bine în interior și marchează cu o execuție bună la colțul lung.

Min. 23: Gol anulat Dinamo! Karamoko înscrie, însă asistentul ridică fanionul, semnalizând astfel o poziție în afara jocului.

Min. 20: Ocazie mare Dinamo! Karamoko șutează bine, însă Pap împinge bine și respinge în corner.

Min. 5: GOOOOOOOL Csikszereda! Eppel sare excelent și îl învinge pe Bellaarouch cu o lovitură de cap.

Min. 1: Fluier de start.

Echipele de start din Csikszereda - Dinamo

Csikszereda: Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel. Rezerve: Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima. Antrenor: Laszlo Szabo.

Dinamo: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko. Rezerve: Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa. Antrenor: Nuno Campos.

FK Csikszereda - Dinamo

Ciucanii au un început de sezon sub așteptările fanilor, în dreptul lor fiind consemnată doar o remiză în opt jocuri. Totuși, merită menționat că, în 2026, aceștia au pierdut doar două dintre cele 11 meciuri disputate în campionat pe teren propriu, în rest au șapte victorii și două rezultate de egalitate.

Bucureștenii au un moral excelent, asta după ce s-au impus în ,,Derby de România” și au rămas lideri în clasament pentru a treia rundă la rând.

Șase dintre cele 18 goluri încasate de FK Csikszereda au fost primite din afara careului mare.

10 dintre cele 16 goluri marcate de Dinamo au fost reușite în repriza secundă, dintre care cinci după minutul 75.

Pericolul Marton Eppel

10 goluri a înscris Marton Eppel în 2026, vârful harghitenilor fiind cel mai bun marcator din Superligă în acest an calendaristic.

Cu trei goluri marcate și cinci pase decisive, Daniel Armstrong a contribuit la jumătate dintre reușitele roș-albilor din sezonul în curs.

Cele două s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când, în prima etapă, au remizat la Miercurea Ciuc, scor 2-2 (Maxime Sivis - autogol, Efraim Bodo / Alexandru Musi, Eddy Gnahore), apoi bucureștenii s-au impus cu 4-0 pe teren propriu (Mamoudou Karamoko - dublă, Alexandru Musi, Alberto Soro). Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
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