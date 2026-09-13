După 3 partide, City este pe locul secund, cu 9 puncte din 9 posibile, în timp ce United este pe locul 13, cu doar 4 puncte.

Manchester City nu pare a fi afectată după despărțirea de Guardiola, noul sosit, Enzo Maresca, pare să gestioneze bine această tranziție. Cel puțin pentru moment.

United a terminat pe poziția a 3-a sezonul trecut, calificându-se în UEFA Champions League, iar Carrick a primit credit încă un sezon.

Echipe probabile

UNITED:

Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Tielemans, Mainoo – Mbeumo, Fernandez, Rashford – Cunha

CITY:

Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol – Anderson, Fernandez – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland

Casele de pariuri din Anglia o dau favorită pe City, cu o cotă de 2,37.

United are 3,15 la victorie.

Egalul – 3,80.

Ambele echipe marchează – 1,45.

Singura partidă dintre cele două din 2026 a fost câștigată cu 2-0 de United.

Manchester United are 20 de titluri de campioană a Angliei, în timp ce City are 10.

Gazdele de azi stau destul de rău în apărare, cu 6 goluri primite în 3 meciuri. O medie de 2 goluri pe meci.

City a marcat de 7 ori în primele 3 etape.

Michael Oliver va conduce partida, arbitrul care acordă 3,50 cartonașe galbene pe meci și 0,14 cartonașe roșii.