VIDEO FC Bihor - codașa Steaua 3-0, DEZASTRUL continuă pentru Oprița! 7 goluri la CS Dinamo + CSM Slatina, Poli Timișoara și SC Popești-Leordeni rămân neînvinse pe podium
Zi de meciuri și în divizia secundă.
- FC Bihor - Steaua 3-0 și ”militarii” lui Daniel Oprița rămân pe ultimul loc
- CS Dinamo - Concordia Chiajna 2-5
- Poli Timișoara - CSL Ștefăneștii de Jos 2-1
- CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 0-2
- Cetatea Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea 4-0
- CS Afumați - ASA Târgu Mureș 2-2
- Metaloglobus București - CSM Olimpia Satu Mare 1-1
- Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni 2-3
- Clasamentul LIVE din Liga 2
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Azi, de la ora 11:00 se dispută primele șapte meciuri din cadrul etapei cu numărul 7 din Liga 2, LIVE TEXT pe Sport.ro.
De la ora 13:30 se joacă FC Bihor - Steaua, iar restul partidelor se vor disputa duminică și marți.
Clasamentul LIVE din Liga 2
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