VIDEO FC Bihor - codașa Steaua 3-0, DEZASTRUL continuă pentru Oprița! 7 goluri la CS Dinamo + CSM Slatina, Poli Timișoara și SC Popești-Leordeni rămân neînvinse pe podium

FC Bihor - codașa Steaua 3-0, DEZASTRUL continuă pentru Oprița! 7 goluri la CS Dinamo + CSM Slatina, Poli Timișoara și SC Popești-Leordeni rămân neînvinse pe podium Liga 2
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Zi de meciuri și în divizia secundă.

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CS DinamoPoli Timisoaracsm slatinaConcordia ChiajnaMetaloglobusGloria BistritaASA Targu MuresCetatea SuceavaSteauaFC Bihor
Din articol

FC Bihor - Steaua 3-0 și ”militarii” lui Daniel Oprița rămân pe ultimul loc

CS Dinamo - Concordia Chiajna 2-5

Poli Timișoara - CSL Ștefăneștii de Jos 2-1

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 0-2

Cetatea Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea 4-0

CS Afumați - ASA Târgu Mureș 2-2

Metaloglobus București - CSM Olimpia Satu Mare 1-1

Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni 2-3

Azi, de la ora 11:00 se dispută primele șapte meciuri din cadrul etapei cu numărul 7 din Liga 2, LIVE TEXT pe Sport.ro.

De la ora 13:30 se joacă FC Bihor - Steaua, iar restul partidelor se vor disputa duminică și marți.

Clasamentul LIVE din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, antrenorul lui CS Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

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