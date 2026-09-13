Octavian Popescu (23 de ani) a plecat duminică, 13 septembrie, din București cu destinația Atena. Fotbalistul lui FCSB va evolua sub formă de împrumut la Levadiakos, echipă pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Cristi Pulhac: „A plecat cu mașina în Grecia?”

Declarațiile lui Tavi Popescu de la aeroport au provocat reacții în studioul matinalului VOYO Sport LIVE. Cristi Pulhac și Robert Niță au urmărit imaginile cu fotbalistul la aeroport, iar fostul fundaș dinamovist a început să râdă copios.

„A plecat cu mașina în Grecia? E teambuilding (n.r. - fiindcă are foști colegi acolo)! Băi, eu când am răcit, nu am revenit în primul 11. A mâncat rece pe stomacul cald (n.r. - râde). Hai să-ți spun părerea mea. Faptul că ne uităm la imaginile astea... parcă pleacă la Parma! Înțelegi ce spun? În momentul în care mergi la aeroport la un jucător pe care toată lumea l-a lăudat că are niște calități și la felul cum ne gândeam toți, plus patronul, că va lua 20 de milioane, că va juca prin Italia, Spania, la echipe mari... acum ne uităm la el...”, a spus Cristi Pulhac la matinalul VOYO Sport LIVE.

Octavian Popescu: „Nu a fost greu să iau decizia”

„Sunt motivat să ajung înapoi în top şi sper să revin la echipa naţională. Sper să mă ajute (n.r. Charalambous şi Pintilii) şi eu să îi ajut la rândul meu. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace şi cred că din asta îţi câştigi încrederea.

Nu ştiam nimic şi am întrebat dacă plec sau nu, că trebuia să îmi fac bagajul. Eu am zis normal, pentru că vreau să joc.

Nu îmi pare rău că plec, le doresc mult succes şi sper ca la finalul campionatului să iasă câştigători.

Asta e viaţa de fotbalist, câteodată eşti sus, câteodată eşti jos. Sper să fac o figură frumoasă. Ce restart? Mi-am dat restart. Dacă vă uitaţi, cred că am 4 pase de gol şi un gol în 6-7 meciuri. Sper să fie bine.

Toată lumea a fost aproape de mine, toată lumea mă iubeşte şi le mulţumesc foarte mult.

Am avut o răceală, am mâncat şi ceva şi orice mâncam, vomitam. Domnul Mihai Stoica mi-a spus să merg acasă la părinţi, nu a fost nicio perioadă grea”, a explicat fotbalistul la aeroport.