VIDEO EXCLUSIV Scandal la Csikszereda - Dinamo! Stewarzii, intervenție asupra membrilor staffului „câinilor” dintr-un motiv incredibil

Scandal la Csikszereda - Dinamo! Stewarzii, intervenție asupra membrilor staffului „câinilor” dintr-un motiv incredibil Superliga Dinamo lipite 110926
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un scandal a izbucnit la Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, la partida Csikszereda - Dinamo, contând pentru etapa a noua din Superligă. 

TAGS:
DinamoSuperligaSuperliga RomanieiFK Csikszereda
Din articol

João Bagao, antrenor secund al lui Dinamo, și Andrei Bendeac, membru în stafful lui Nuno Campos, specializat pe analiză și suport tehnic, au fost mutați de la masa presei de organizatorii partidei angajați de Csikszereda. 

Momente tensionate la Csikszereda - Dinamo

Stewarzii au fost chemați să îi evacueze pe Bagao și Bendeac, deoarece fanii ciucanilor au fost deranjați de faptul că secundul „câinilor” a țipat în momentul în care a oferit indicații în portugheză. 

Reprezentanții clubului din Miercurea Ciuc au avut, de asemenea, o atitudine ostilă față de presă. Reporterul Pro TV și Sport.ro ne-a confirmat că jurnaliștii care filmau momentul au fost amenințați că nu vor mai primi acreditări la meciurile de pe teren propriu disputate de Csikszereda.

În cele din urmă, membrii din stafful lui Dinamo au fost primiți înapoi la locurile lor, după ce observatorul partidei a fost informat de incident. 

Momente tensionate la Csikszereda - Dinamo

  • Dinamo lipite 110926
×
Dinamo lipite 110926
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start

  • Csikszereda (4-1-4-1): Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
  • Rezerve: Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima
  • Antrenor: Laszlo Szabo

  • Dinamo (4-4-2): Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko
  • Rezerve: Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa
  • Antrenor: Nuno Campos
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ARTICOLE PE SUBIECT
FK Csikszereda - Dinamo 1-3, pe Sport.ro. „Câinii”, victorie clară la Miercurea Ciuc! Nuno Campos, distanță de 5 puncte în fruntea SuperLigii
FK Csikszereda - Dinamo 1-3, pe Sport.ro. „Câinii”, victorie clară la Miercurea Ciuc! Nuno Campos, distanță de 5 puncte în fruntea SuperLigii
Dinamo - Steaua azi în Liga Zimbrilor după ce ieri ”dulăii” au jucat în Champions League!
Dinamo - Steaua azi în Liga Zimbrilor după ce ieri ”dulăii” au jucat în Champions League!
Mijlocașul box-to-box al lui Dinamo care a înscris 7 goluri în primele 7 etape! ”Cum spun englezii”
Mijlocașul box-to-box al lui Dinamo care a înscris 7 goluri în primele 7 etape! ”Cum spun englezii”
Conferință portugheză la Dinamo! Ce au declarat despre titlu Nuno Campos și Diogo Pinto înaintea meciului cu Csikszereda
Conferință portugheză la Dinamo! Ce au declarat despre titlu Nuno Campos și Diogo Pinto înaintea meciului cu Csikszereda
ULTIMELE STIRI
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"



Recomandarile redactiei
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!