João Bagao, antrenor secund al lui Dinamo, și Andrei Bendeac, membru în stafful lui Nuno Campos, specializat pe analiză și suport tehnic, au fost mutați de la masa presei de organizatorii partidei angajați de Csikszereda.

Momente tensionate la Csikszereda - Dinamo

Stewarzii au fost chemați să îi evacueze pe Bagao și Bendeac, deoarece fanii ciucanilor au fost deranjați de faptul că secundul „câinilor” a țipat în momentul în care a oferit indicații în portugheză.

Reprezentanții clubului din Miercurea Ciuc au avut, de asemenea, o atitudine ostilă față de presă. Reporterul Pro TV și Sport.ro ne-a confirmat că jurnaliștii care filmau momentul au fost amenințați că nu vor mai primi acreditări la meciurile de pe teren propriu disputate de Csikszereda.

În cele din urmă, membrii din stafful lui Dinamo au fost primiți înapoi la locurile lor, după ce observatorul partidei a fost informat de incident.