Transfer tare la Dinamo anunțat în Spania: fostul coleg al lui Yamal!

Transfer tare la Dinamo anunțat &icirc;n Spania: fostul coleg al lui Yamal! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a oficializat până acum un singur transfer în fereastra de mercato din această iarnă, însă "câinii" vizează cel puțin alte trei mutări.

TAGS:
ianis tarbaDinamoCelta Vigo
Din articol

Presa din Spania: Ianis Târbă, la Dinamo

După fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani), adus gratis după despărțirea de Petrolul, Dinamo ar fi pe cale să îl semneze și pe Ianis Târbă (19 ani), extremă dreapta la echipa secundă a lui Celta Vigo.

"Ianis Târbă pleacă în România pentru a juca la Dinamo", a anunțat jurnalistul spaniol Angel Garcia, sâmbătă seară.

Târbă și-a făcut o parte a junioratului la FC Barcelona, iar în 2022 a trecut în academia lui Celta Vigo. Extrema dreaptă a fost o prezență constantă la naționalele de juniori ale României, iar vara trecută a jucat în trei meciuri de la Campionatul European U19, unde tricolorii au ajuns până în semifinale.

Născut în Mollerussa (Spania) din părinți români, Târbă a fost coleg cu Lamine Yamal în academia Barcelonei. Într-un interviu acordat vara trecută, înainte de EURO U19, fotbalistul de la Celta Vigo vorbea despre ce a învățat în fotbalul spaniol.

"După un an foarte bun la o echipă de acolo, am ajuns la vârsta de 12 ani în academia Barcelonei. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea în care am învățat foarte multe. 

Fotbalul spaniol m-a învățat să lucrez cu mingea și să mă reactivez foarte bine pe plan defensiv după ce pierd balonul.

Yamal, încă de când avea 15 ani, mi s-a părut un jucător foarte talentat, dar nu mă așteptam să ajungă ceea ce a ajuns", spunea Ianis Târbă.

Ianis Târbă, fan Mbappe și Ronaldo. "Din România, favoritul meu e Coman!"

"Visul meu e să joc în Anglia, echipa mea favorită este Chelsea", spunea Ianis Târbă, într-un interviu acordat pentru Sport.ro în 2024.

"Modelul meu din fotbalul actual e Kylian Mbappe. E foarte inteligent, are schimbări bune de ritm, de direcție. Are și finalizare, e un jucător de top. Per total, Cristiano Ronaldo e fotbalistul meu preferat, aș avea foarte multe de învățat de la el, mai ales mentalitatea lui de învingător.

Florinel Coman e jucătorul meu favorit din România. Îmi place mult cum se mișcă, sezonul acesta joacă foarte bine și sunt lucruri pe care le pot învăța de la el", mai spunea Târbă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Dennis Man a &icirc;nceput anul cu gol la PSV! Ce au scris olandezii, după ce rom&acirc;nul a &icirc;nchis tabela cu Excelsior
Dennis Man a început anul cu gol la PSV! Ce au scris olandezii, după ce românul a închis tabela cu Excelsior
Tony Strata a c&acirc;știgat dramatic Cupa Ligii Portugaliei! Adversara a ratat un penalty &icirc;n 90+11
Tony Strata a câștigat dramatic Cupa Ligii Portugaliei! Adversara a ratat un penalty în '90+11
&bdquo;&Icirc;l cunosc pe Djokovic&rdquo; Anunțul momentului, după ce s&acirc;rbul s-a retras din turneul de la Adelaide
„Îl cunosc pe Djokovic” Anunțul momentului, după ce sârbul s-a retras din turneul de la Adelaide
Lobby pentru transferul lui Radu Drăgușin: &rdquo;L-ar avantaja nu mult, ci foarte mult&rdquo;
Lobby pentru transferul lui Radu Drăgușin: ”L-ar avantaja nu mult, ci foarte mult”
Adevărul doare: &bdquo;Performanța cere și duritate.&rdquo; Dubla campioană olimpică, Monica Roșu, a răspuns la &bdquo;&icirc;ntrebările-fulger&rdquo;
Adevărul doare: „Performanța cere și duritate.” Dubla campioană olimpică, Monica Roșu, a răspuns la „întrebările-fulger”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!

Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!

Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”



Recomandarile redactiei
Dennis Man a &icirc;nceput anul cu gol la PSV! Ce au scris olandezii, după ce rom&acirc;nul a &icirc;nchis tabela cu Excelsior
Dennis Man a început anul cu gol la PSV! Ce au scris olandezii, după ce românul a închis tabela cu Excelsior
Tony Strata a c&acirc;știgat dramatic Cupa Ligii Portugaliei! Adversara a ratat un penalty &icirc;n 90+11
Tony Strata a câștigat dramatic Cupa Ligii Portugaliei! Adversara a ratat un penalty în '90+11
Lobby pentru transferul lui Radu Drăgușin: &rdquo;L-ar avantaja nu mult, ci foarte mult&rdquo;
Lobby pentru transferul lui Radu Drăgușin: ”L-ar avantaja nu mult, ci foarte mult”
Șumudică, luat la mișto după meciul &icirc;n care a făcut scandal: &bdquo;Hai să vă zic ceva!&ldquo;
Șumudică, luat la mișto după meciul în care a făcut scandal: „Hai să vă zic ceva!“
Dennis Man i-a &rdquo;vrăjit&rdquo; iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: &rdquo;C&acirc;nd atingea mingea, părea că urmează ceva magic!&rdquo;
Dennis Man i-a ”vrăjit” iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: ”Când atingea mingea, părea că urmează ceva magic!”
Alte subiecte de interes
Dezvăluire din La Masia! Tricolorul care a fost coleg cu Lamine Yamal povestește tot: Pe o parte era el, pe cealaltă eu
Dezvăluire din La Masia! "Tricolorul" care a fost coleg cu Lamine Yamal povestește tot: "Pe o parte era el, pe cealaltă eu"
Starul Rom&acirc;niei U18 e născut &icirc;n Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: &bdquo;Modelul meu e Mbappe!&rdquo;
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

stirileprotv Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!