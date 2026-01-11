Transfer tare la Dinamo anunțat în Spania: fostul coleg al lui Yamal!

Presa din Spania: Ianis Târbă, la Dinamo După fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani), adus gratis după despărțirea de Petrolul, Dinamo ar fi pe cale să îl semneze și pe Ianis Târbă (19 ani), extremă dreapta la echipa secundă a lui Celta Vigo.

"Ianis Târbă pleacă în România pentru a juca la Dinamo", a anunțat jurnalistul spaniol Angel Garcia, sâmbătă seară.

Târbă și-a făcut o parte a junioratului la FC Barcelona, iar în 2022 a trecut în academia lui Celta Vigo. Extrema dreaptă a fost o prezență constantă la naționalele de juniori ale României, iar vara trecută a jucat în trei meciuri de la Campionatul European U19, unde tricolorii au ajuns până în semifinale.



Născut în Mollerussa (Spania) din părinți români, Târbă a fost coleg cu Lamine Yamal în academia Barcelonei. Într-un interviu acordat vara trecută, înainte de EURO U19, fotbalistul de la Celta Vigo vorbea despre ce a învățat în fotbalul spaniol.

"După un an foarte bun la o echipă de acolo, am ajuns la vârsta de 12 ani în academia Barcelonei. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea în care am învățat foarte multe.

Fotbalul spaniol m-a învățat să lucrez cu mingea și să mă reactivez foarte bine pe plan defensiv după ce pierd balonul.

Yamal, încă de când avea 15 ani, mi s-a părut un jucător foarte talentat, dar nu mă așteptam să ajungă ceea ce a ajuns", spunea Ianis Târbă.



Ianis Târbă, fan Mbappe și Ronaldo. "Din România, favoritul meu e Coman!"

"Visul meu e să joc în Anglia, echipa mea favorită este Chelsea", spunea Ianis Târbă, într-un interviu acordat pentru Sport.ro în 2024.

"Modelul meu din fotbalul actual e Kylian Mbappe. E foarte inteligent, are schimbări bune de ritm, de direcție. Are și finalizare, e un jucător de top. Per total, Cristiano Ronaldo e fotbalistul meu preferat, aș avea foarte multe de învățat de la el, mai ales mentalitatea lui de învingător.

Florinel Coman e jucătorul meu favorit din România. Îmi place mult cum se mișcă, sezonul acesta joacă foarte bine și sunt lucruri pe care le pot învăța de la el", mai spunea Târbă.

