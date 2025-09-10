”Câinii” poartă negocieri cu un fundaș portughez liber de contract. Tomas Ribeiro (26 de ani) a negociat cu Dinamo și în urmă cu o lună, dar tratativele s-au blocat.



Acum, cele două părți au reluat discuțiile, iar oficialii ”roș-albi” speră să-l convingă pe portughez să accepte o provocare în Superliga României.



Cosmin Mihălescu, directorul sportiv de la Dinamo, a dezvăluit că Ribeiro înclină spre zona arabă, de unde ar putea primi o ofertă mai bună din punct de vedere financiar.



Dinamo a reluat negocierile cu Tomas Ribeiro



„Sunt discuții cu Ribeiro, se uită spre zona arabă, am înțeles punctul lui de vedere, a avut un sezon foarte bun și așteaptă o ofertă mai bună din punct de vedere financiar.



E un profil de jucător care ne-ar ajuta în acea zonă, poate juca și fundaș stânga, e un profil ideal pentru noi. Dar, așa cum am văzut că este un jucător bun, nu am inventat noi roata, nu am reușit să fim primii.



Din acest punct de vedere reușim să facem treabă bună, dar nu reușim să-i aducem mereu, pentru că sunt și cluburi importante care se uită la ei și nu putem să ne comparăm cu ele financiar. Un jucător de profilul lui Nikita (n.r. - Stoinov) a fost transferat de o echipă din Bundesliga”, a spus Cosmin Mihălescu, potrivit Radio Dinamo 1948.



Pe finalul perioadei de transferuri, Dinamo a încercat să-l transfere pe Matei Ilie (22 de ani) de la CFR Cluj, dar fără succes. ”Câinii” nu au putut să plătească suma cerută de Neluțu Varga, de 700.000 de euro.



Ribeiro este cotat de site-urile de specialitate la un milion de euro. Este liber de contract, după ce ultima oară a evoluat la Farense, în Portugalia, iar în CV-ul său sunt echipe precum Vitoria Guimaraes sau Grasshoppers.



Elvețienii au plătit un milion de euro pentru a-l transfera în 2022, dar acesta nu a confirmat, așa că a fost vândut după un singur sezon pentru o sumă de patru ori mai mică.

