OFICIAL Dinamo a mai ratat un transfer! Tomas Ribeiro a semnat în Spania

Dinamo a mai ratat un transfer! Tomas Ribeiro a semnat &icirc;n Spania Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tomas Ribeiro (26 de ani), fundaș portughez cu o cotă de piață impresionantă, a fost dorit insistent de Dinamo în această perioadă de transferuri.

TAGS:
tomas ribeiroCultural LeonesaDinamo
Din articol

Discuțiile au picat, dar s-au reluat după ce perioada de mercato din Superligă s-a încheiat, având în vedere că Ribeiro era liber de contract, iar Dinamo avea nevoie de un fundaș central.

În cele din urmă, portughezul a semnat în Spania, cu cei de la Cultural Leonesa, în Segunda Division, unde va fi coleg cu Daniel Paraschiv.

Clubul a oficializat transferul în cursul zilei de sâmbătă, iar Ribeiro a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, potrivit comunicatului emis de spanioli.

Tomas Ribeiro a semnat în Spania

”Cultural Leonesa a ajuns la un acord cu Tomas Ribeiro pentru ca jucătorul să se alăture clubului.

Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro (Lisabona, Portugalia, 30 aprilie 1999) este un fundaș central care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Portugalia, având o oarecare experiență în Elveția, jucând pentru Grasshopper Club Zurich. Cea mai recentă echipă a sa din Portugalia a fost SC Farense.

El sosește la Leonesa ca jucător liber, cu un contract pe un an, plus un contract opțional pe un an. Noi, cei de la Cultural Leonesa, îl primim pe Tomas Ribeiro la clubul nostru și îi urăm mult succes în noul său rol”, a transmis Cultural Leonesa.

Ribeiro este cotat de site-urile de specialitate la un milion de euro. Este liber de contract, după ce ultima oară a evoluat la Farense, în Portugalia, iar în CV-ul său sunt echipe precum Vitoria Guimaraes sau Grasshoppers.

Elvețienii au plătit un milion de euro pentru a-l transfera în 2022, dar acesta nu a confirmat, așa că a fost vândut după un singur sezon pentru o sumă de patru ori mai mică.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat &icirc;nt&acirc;i cu mașinile
ARTICOLE PE SUBIECT
Brentford &ndash; Chelsea 2-2 pe VOYO: nebunie, &icirc;n ultimul meci al zilei, &icirc;n Premier League
Brentford – Chelsea 2-2 pe VOYO: nebunie, în ultimul meci al zilei, în Premier League
ULTIMELE STIRI
&Icirc;ntrebarea pe care Gazzetta dello Sport i-o adresează lui Cristi Chivu după două eșecuri consecutive la Inter
Întrebarea pe care Gazzetta dello Sport i-o adresează lui Cristi Chivu după două eșecuri consecutive la Inter
Basarab Panduru e impresionat de un antrenor din Superligă: &rdquo;S-a schimbat&rdquo;
Basarab Panduru e impresionat de un antrenor din Superligă: ”S-a schimbat”
Mihai Teja, discurs tăios după egalul cu CFR: Fără transferuri ne mișcăm ca broasca țestoasă. Cine arbitrează, VAR-ul?
Mihai Teja, discurs tăios după egalul cu CFR: "Fără transferuri ne mișcăm ca broasca țestoasă. Cine arbitrează, VAR-ul?"
Brentford &ndash; Chelsea 2-2 pe VOYO: nebunie, &icirc;n ultimul meci al zilei, &icirc;n Premier League
Brentford – Chelsea 2-2 pe VOYO: nebunie, în ultimul meci al zilei, în Premier League
Ce a avut de zis Andrea Mandorlini după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1
Ce a avut de zis Andrea Mandorlini după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
C&acirc;t a contat Ianis Hagi &icirc;n victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a &icirc;nceput să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Decizia luată de Alanyaspor &icirc;n cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Următorul transfer al campioanei? Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB

Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"

CITESTE SI
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat &icirc;nt&acirc;i cu mașinile

stirileprotv Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. &rdquo;Anunță decizii inexistente&rdquo;

stirileprotv PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!