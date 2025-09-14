Discuțiile au picat, dar s-au reluat după ce perioada de mercato din Superligă s-a încheiat, având în vedere că Ribeiro era liber de contract, iar Dinamo avea nevoie de un fundaș central.



În cele din urmă, portughezul a semnat în Spania, cu cei de la Cultural Leonesa, în Segunda Division, unde va fi coleg cu Daniel Paraschiv.



Clubul a oficializat transferul în cursul zilei de sâmbătă, iar Ribeiro a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, potrivit comunicatului emis de spanioli.



Tomas Ribeiro a semnat în Spania



”Cultural Leonesa a ajuns la un acord cu Tomas Ribeiro pentru ca jucătorul să se alăture clubului.



Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro (Lisabona, Portugalia, 30 aprilie 1999) este un fundaș central care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Portugalia, având o oarecare experiență în Elveția, jucând pentru Grasshopper Club Zurich. Cea mai recentă echipă a sa din Portugalia a fost SC Farense.



El sosește la Leonesa ca jucător liber, cu un contract pe un an, plus un contract opțional pe un an. Noi, cei de la Cultural Leonesa, îl primim pe Tomas Ribeiro la clubul nostru și îi urăm mult succes în noul său rol”, a transmis Cultural Leonesa.

