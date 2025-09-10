România a ratat o victorie uriașă în Cipru, după ce a condus cu 2-0 prin Denis Drăguș, dar gazdele au revenit spectaculos și au smuls un 2-2 care complică drumul „tricolorilor” spre Mondialul din 2026.



Drăguș, lăudat de FIFA după Cipru – România 2-2: „Elegant!”



Naționala noastră a început perfect, cu două goluri marcate de Drăguș în primele 18 minute. Primul a venit după o gafă a apărării cipriote, iar al doilea a fost o scăriță superbă peste portarul Fabiano.



Faza a fost singurul moment al României lăudat de FIFA. Forul continental a scris pe site-ul oficial o cronică scurtă a meciului, unde a descris în termeni laudativi „dubla” lui Drăguș.



„România părea că va avea o seară liniștită după ce Denis Drăguș a deschis scorul rapid, iar apoi a finalizat din nou, elegant, peste Fabiano. Dar Cipru a revenit incredibil și a obținut un punct împotriva tuturor așteptărilor”, a scris FIFA pe site-ul oficial.



După 2-0, „tricolorii” au fost dominați. Loizou a redus din diferență înainte de pauză, iar Charalampous a adus egalarea în minutul 76, scorul final fiind 2-2.



Drăguș a spart gheața după aproape un an



Pentru atacantul de 26 de ani, acum la Eyupspor, a fost prima reușită la națională din octombrie 2024, când înscria în victoria cu 2-1 din Lituania. Nu mai dăduse gol deloc din aprilie 2025, iar ultima „dublă” o reușise în mai 2024, într-un 6-1 cu Adana Demirspor.



Imediat după al doilea gol, Drăguș a fugit spre Mircea Lucescu și l-a îmbrățișat, imaginile fiind surprinse de camerele corespondenții PRO TV aflați pe "GSP Stadium" din Nicosia. VEZI FOTO

