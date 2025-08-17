Tomas Ribeiro (26 de ani) era ”ținta” celor de la Dinamo pentru această perioadă de mercato. Fundașul portughez era liber de contract după despărțirea de Farense, iar ”câinii” au anunțat că negocierile dintre cele două părți sunt destul de avansate.



Doar că tratativele au intrat în impas, anunță Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, iar clubul trebuie să se reorienteze spre o altă soluție.



Andrei Nicolescu: ”Cu Ribeiro s-au blocat negocierile”



Pentru postul de fundaș central, Dinamo a făcut o achiziție bună în această vară. Nikita Stoinov (19 ani) s-a impus ca titular alături de Kennedy Boateng după ce clubul a plătit 400.000 de euro în schimbul său.



”Cu Ribeiro nu am avansat, s-au blocat negocierile. Sunt șanse mai mari să nu vină. Căutăm o soluție în atac. Sper să își revină cât mai repede Perica și să ne mai dea o liniște. Sper cât mai repede să vină transferuri noi”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.



Ribeiro este cotat de site-urile de specialitate la un milion de euro. Este liber de contract, după ce ultima oară a evoluat la Farense, în Portugalia, iar în CV-ul său sunt echipe precum Vitoria Guimaraes sau Grasshoppers.



Elvețienii au plătit un milion de euro pentru a-l transfera în 2022, dar acesta nu a confirmat, așa că a fost vândut după un singur sezon pentru o sumă de patru ori mai mică.



„Știm că mai avem nevoie de câțiva jucători, dar încă nu am reușit să-i aducem. Sper că vor veni. Toți de la Dinamo spunem același lucru, știm că ne mai trebuie 3-4 jucători”, a spus Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, după 1-1 cu UTA Arad.

