Pe finalul acestei perioade de mercato, Dinamo forțează transferul unui fundaș central.

După ce l-a ratat pe Andrei Coubiș (21 de ani), care a preferat să semneze cu Sampdoria, Dinamo s-a orientat către un fundaș de la CFR Cluj. Chiar dacă indiciile duceau către Leo Bolgado, aflat și pe lista rivalei FCSB, ”câinii” au pus ochii pe Matei Ilie (22 de ani).

Fost internațional U21, fundașul de la CFR Cluj a fost o opțiune de luat în calcul pentru dinamoviști pe finalul acestei perioade de mercato. Conducerea lui Dinamo a vrut să profite de faptul că ardelenii au fost eliminați din Europa și, la fel ca în sezonul precedent, ar urma să vândă mai mulți jucători pentru a-și face un buget consistent.

Dinamo își ia gândul de la Matei Ilie

Doar că ”roș-albii” s-au lovit de pretențiile omologilor de la CFR Cluj. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, ardelenii cer un milion de euro pentru a renunța la fundașul central. Despre acest aspect au scris și colegii de la GSP.ro.

Cert este că Dinamo ar fi pus la bătaie puțin mai mult de jumătate din suma cerută de CFR Cluj. În acest moment, șansele ca transferul lui Ilie la echipa lui Zeljko Kopic să se realizeze sunt infime, astfel că Dinamo trebuie să se orienteze rapid către o altă pistă, deoarece perioada de mercato se încheie pe 8 septembrie.

În ultimele două sezoane, Matei Ilie a fost una dintre soluțiile celor de la CFR Cluj pentru regula U21. Daniel Pancu l-a convocat la naționala de tineret pentru Campionatul European din această vară, iar fundașul a fost integralist în toate cele trei partide.

Andrei Nicolescu: ”E destul de greu”

Recent, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat interesul echipei sale pentru ”un fundaș central de la CFR Cluj”. Fără să-i dea numele, oficialul a recunoscut că transferul este destul de greu de realizat.

”Suntem interesați de un fundaș central de la CFR Cluj, dar este destul de greu. Așa cum se pun problemele acum, nu cred că... Mai bine nu vorbim despre asta.

Noi vrem să transferăm săptămâna asta ceva. Prioritar e un fundaș central. Vedem care este opțiunea cea mai bună”, a spus Nicolescu, la emisiunea ”Totul pentru Dinamo”.

