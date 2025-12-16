Fostul oficial al lui Dinamo s-a arătat impresionat de Adrian Mazilu (20 de ani), jucătorul pe care ”câinii” l-au cumpărat în vară de la Brighton pentru 400.000 de euro. După o lungă perioadă de pauză, fostul campion al României cu Farul a revenit pe teren, chiar dacă, inițial, s-a zvonit că acesta ar putea fi apt abia după pauza competițională din iarnă.



Până acum, Mazilu a strâns patru partide pentru Dinamo (trei ca rezervă și una ca titular), și va fi la dispoziția lui Zeljko Kopic și în ultima partidă din 2025, pe care ”câinii” o vor disputa la Arad, cu UTA.



Gabriel Glăvan: ”Mazilu e un câștig real pentru Dinamo”



Gabriel Glăvan este de părere că transferul lui Adrian Mazilu va reprezenta un ”câștig real” pentru fosta sa echipă și îl compară pe acesta cu Octavian Popescu de la FCSB.



”Mă bucur că a intrat Mazilu foarte repede în echipă, s-a adaptat destul de bine după această accidentare, a jucat și titular și cred că va fi un câștig real pentru echipă pe viitor.



Mazilu cred că e la nivelul la care era Tavi Popescu atunci când avea el 18 ani, acum trei ani, ceva de genul. El și Tavi Popescu sunt niște jucători foarte talentați”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dinamo este pe locul doi după 20 etape și are șanse bune să termine anul 2025 pe primul loc, fiind la un singur punct în spatele liderului Rapid. ”Câinii” au nevoie de o victorie cu UTA, la Arad, dar și de un joc bun al rezultatelor pentru a fi lideri în Superligă.



Adrian Mazilu, campion în Superligă cu Farul



Adrian Mazilu este născut la Constanța și s-a format la juniorii cluburilor Academia Hagi și Brighton & Hove Albion Academy. La nivel de seniori a fost legitimat la FCV Farul Constanța (2022-2024), Brighton & Hove Albion (2024, 2025), Vitesse Arnhem (2024 / împrumutat) și Dinamo (2025-prezent). Nu a apucat să debuteze pentru echipa din Premier League, iar cu Vitesse a retrogradat din Eredivisie.



Are selecții pentru toate selecționatele de juniori ale României (U15, U16, U17, U18, U19, U21), cu reprezentativa de tineret participând la Euro 2023. În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2022-2023) și trofeul de cel mai bun jucător al Superligii (martie 2023). Acesta poate evolua ca extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 1 milion de euro.

