Alberto Soro a deschis scorul în minutul 24, din pasa lui Cătălin Cîrjan. În actul secund, Cristi Mihai a dus scorul la 2-0 în minutul 68, Stipe Perica a majorat diferența în minutul 76, iar Cătălin Cîrjan a înscris ultimul gol al ”câinilor” în minutul 90+2.



”Roș-albii” au profitat de pașii greșiți făcuți de Rapid (0-2 cu Oțelul) și FC Botoșani (0-0 cu FC Argeș), astfel că au urcat pe locul doi, la un punct de lider și cu șanse importante de a încheia anul pe prima poziție.



Gabriel Glăvan: ”Dinamo e favorită la titlu”



Dinamo are nevoie, în primul rând, de o victorie la Arad, în meciul cu UTA, iar apoi de un joc favorabil al rezultatelor din ultima etapă a acestui an. Gabriel Glăvan, fostul director sportiv al ”câinilor”, este convins că fosta sa echipă este principala favorită pentru câștigarea titlului.



”E dificil. Ca Dinamo să câștige campionatul, trebuie să câștige derby-urile. Trebuie să câștige meciurile cu FCSB, cu Rapid și Craiova. Acolo se va decide, în meciurile directe. Nu știu dacă Dinamo are consistența să câștige meciurile astea.



Și FCSB va fi foarte puternică pe finalul campionatului. Și așa o văd favorită, cumva, pe Dinamo, pentru că Rapid și Craiova se încurcă în momentele astea importante. (n.r. - deci o vedeți favorită la titlu?) Da, am mai spus asta, o văd favorită”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Anunțul lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a demolat-o pe Metaloglobus



După meci, Kopic a anunțat că va avea de muncă în fereastra de transferuri din iarnă. Croatul vrea să consolideze lotul pentru a rămâne cât mai sus în clasament la finalul sezonului regulat.



”Trebuie să acoperim câteva poziții în echipă. S-a dus mare parte din sezon, suntem în față. Mai sunt 10 meciuri de jucat din sezonul regulat. E important că am reușit să câștigăm.



Nimic nu s-a schimbat, mai sunt multe meciuri de jucat. Vom avea niște întâlniri în următoarele zile. Sper să avem o echipă mai puternică din iarnă”, a spus Zeljko Kopic.

