Cojocaru, proaspăt intrat pe teren, a sprintat spre o pasă în adâncime, iar Hindrich a ieșit agresiv pentru a respinge. Portarul a lovit mingea cu capul, dar l-a izbit cu umărul și cotul în zona capului pe jucătorul Farului. Amândoi au căzut la pământ, răniți serios.

Duelul dintre CFR Cluj și Farul Constanța (0-2) s-a încheiat cu o accidentare gravă pentru Ionuț Cojocaru, atacantul echipei lui Gică Hagi. În minutul 84, acesta s-a ciocnit violent cu portarul gazdelor, Otto Hindrich, într-o fază în care ambii au atacat balonul.

Niciunul nu a mai putut continua. CFR a făcut schimbare, însă Farul nu mai avea modificări disponibile și a terminat meciul în 10 oameni. Arbitrul nu a acordat cartonaș la fază.



La o zi după accidentare, clubul constănțean a transmis oficial că anul s-a terminat pentru atacantul în vârstă de 25 de ani. Revenirea sa este estimată pentru finalul iernii sau începutul primăverii.



„An încheiat pentru Ionut Cojocaru ! Accidentat de portarul CFR-ului în minutele de final ale partidei din Gruia, 2-0 pentru "marinari", atacantul Ionuț Cojocaru va lipsi, din păcate, o perioadă destul de lungă. Tânărul jucător al Farului s-a ales cu o fractură de claviculă, iar mâine va fi operat la o clinică din București. Perioada de indisponibilitate în cazul unei astfel de accidentări este de 3-4 luni ! Recuperare rapidă, Cojo ! Suntem alături de tine !”, a scris Farul Constanța pe Facebook.

