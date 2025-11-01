Revenit în vară la FCSB, Alibec nu a jucat niciodată mai mult de o repriză. A marcat un singur gol, în Cupa României, contra divizionarei secunde Gloria Bistrița, și a reușit un assist în duelul din Europa League cu Go Ahead Eagles.

Farul Constanța, variantă pentru Denis Alibec. Sorin Paraschiv: "Mult mai bun acolo"



Nemulțumit de minutele primite și criticat des de patronul Gigi Becali, Alibec ar putea pleca în iarnă. U Cluj și-a manifestat public interesul, însă o variantă mai la îndemână pentru atacant ar putea fi Farul Constanța, consideră Sorin Paraschiv.



Paraschiv (44 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB, spune că și-ar dori ca Alibec să rămână la campioana României și să lupte pentru titularizare, însă recunoaște că Farul ar putea fi varianta ideală pentru cel care a avut mai multe mandate la clubul lui Gică Hagi.



"L-am văzut pe Alibec mult mai bun la Farul. A dus în spate o echipă mai mică decât FCSB. La FCSB, deocamdată, nu se poate impune. Probabil el spune că joacă foarte puțin, dar și-a asumat când a venit la FCSB, mai ales că și Bîrligea e într-o formă foarte bună.



Alibec trebuie să tragă de el, să sufere. Atunci când fotbalistul român suferă puțin și joacă puțin, își ia tălpășița și pleacă. Dar nu asta ar trebui să fie prima soluție, ci să încerci să te redresezi, să tragi de tine și să prinzi echipa. Dacă nu face lucrul acesta, poate îl vedem înapoi la Farul sau la o echipă mică. Poate asta își dorește, poate acolo e locul lui.



Dar eu aș vrea să-l văd la FCSB, să lupte pentru postul de titular", a spus Sorin Paraschiv, într-un interviu pentru PRO TV.

Denis Alibec a câștigat titlul de campion cu Farul Constanța în sezonul 2022/2023, când a reușit să marcheze 14 goluri și să ofere 6 pase decisive. Atacantul a plecat ulterior la Muaither SC, în Qatar, însă după doar un sezon a revenit la clubul lui Gică Hagi.

