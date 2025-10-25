LIVE TEXT CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 în Superliga României

CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00. Ionuț Larie, la meciul 400 în Superliga României
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj - Farul Constanța, de la 21:00, LIVE BLOG pe Sport.ro.

CFR CLUJ - FARUL CONSTANȚA

Partida va fi una specială pentru Ionuț Larie, căpitanul vizitatorilor aflându-se în fața meciului cu numărul 400 în SuperLiga României, competiție în care a debutat chiar împotriva adversarului de astăzi, pe 7 iunie 2006, în CFR Cluj - Farul Constanța 3-0. De reamintit că, veteranul dobrogenilor a îmbrăcat și tricoul grupării din Gruia timp de trei sezoane (2014-2015 / 2016-2017), scrie site-ul LPF.

Două victorii (2-1 cu Unirea Slobozia, 2-1 cu FC Hermannstadt), trei rezultate de egalitate și două înfrângeri este palmaresul înregistrat de ardeleni în campionatul curent pe teren propriu.

Clujenii au marcat cel puțin un gol în 24 dintre precedentele 25 de meciuri jucate acasă pe prima scenă.

Dobrogenii au doar un succes în ediția actuală din postura de vizitatori, 2-1 cu FCSB (26 iulie 2025), în rest au două remize și patru partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 38 de ori, de 19 ori s-au impus ardelenii, de 12 ori au câştigat constănţenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.

Ultima victorie bifată de dobrogeni pe teren advers: 28 mai 2023, CFR Cluj - Farul 1-2.

Cea mai recentă dispută din Superligă: 27 ianuarie 2025, CFR Cluj - Farul 3-1 (Louis Munteanu - triplă / Carlo Casap).

