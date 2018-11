Dica nu a mai putut rezista si i-a dat o REPLICA DURA lui Hagi! Totul a pornit tot de la Coman: "Hai sa vorbim pe cifre!"

Nicolae Dica a venit cu o replica dura la adresa lui Gica Hagi. Conflictul a pornit tot de la Florinel Coman.

In ultimele zile, Gica Hagi si-a manifestat nedumerirea cum de Florinel Coman nu mai joaca la FCSB atat de bine pe cat juca pe vremea cand il avea pe el antrenor la Viitorul.

"Uitandu-ne la un jucator de atac, cum este el, are doi si jumatate la Viitorul si a marcat sase goluri. La Steaua, doar in acest campionat are marcate sase goluri. Si se tot spune ca la Viitorul nu stiu ce facea, ca facea la Viitorul... Daca facem niste comparatii, trebuie sa le facem pe niste cifre. In doi ani si jumatate la Viitorul a marcat sase goluri. Si a venit la Steaua si intr-un an si jumatate are peste 10 goluri in campionatul Romaniei si are si in Europa League", a declarat Dica la TelekomSport.

Florinel Coman este al doilea marcator al FCSB din acest sezon. A reusit sase goluri pentru echipa lui Dica, fiind devansat doar de Gnohere care este si golgheterul echipei.