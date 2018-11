LOVITURA pentru Becali! RATEAZA transferul iernii la FCSB: "Nu sunt sanse sa semneze!"

Gigi Becali a primit o veste proasta.

Chiar daca Gigi Becali dadea ca aproape rezolvat transferul lui Andrei Ivan la FCSB, impresarul fotbalistului a lamurit lucrurile.

FCSB nu poate face transferul in aceasta iarna.

Acest lucru nu este posibil din cauza faptului ca Rapid Viena are prima sansa pentru un transfer definitiv al lui Ivan de la Krasnodar, club de la care este imprumutat de echipa din Austria.

"In momentul de fata, nici tehnic si nici practic nu se poate pune problema unui transfer. Intre Krasnodar si Rapid Viena exista un contract si nu sunt sanse pentru un transfer in iarna. Respect Steaua, il respect pe Gigi Becali, dar in momentul de fata chiar nu se poate realiza acest transfer. Nu exista nicio sansa.

Jucatorul vrea sa aiba continuitate, se simte bine la Viena, este intr-o capitala civilizata, este respectat de cei de la club, joaca si in Europa League", a spus impresarul lui Andrei Ivan, Ion Carp, pentru Ziare.com.

Andrei Ivan era unul din numele tari de pe lista de transferuri a lui Gigi Becali.