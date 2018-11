"Are oferte de ordinul MILIOANELOR DE EURO". Sfatuit de Contra sa aleaga FCSB, Pascanu are variante de transfer! Ce se intampla in acest moment cu fundasul

Alex Pascanu (20 de ani), titular in nationala U21 a Romaniei, calificata la EURO, a devenit o tinta pentru mai multe formatii din Liga I. FCSB, Craiova si Astra viseaza la el.

Alex Pascanu a invatat ce inseamna fotbalul mare in Anglia, la juniorii lui Leicester. Acum, el este, insa, sfatuit sa schimbe echipe, pentru a putea deveni titular intr-o formatie de seniori. Pascanu joaca la echipa secunda a lui Leicester si a fost integralist in aceasta saptamana in egalul 0-0 contra lui Manchester City.

Selectionerul Cosmin Contra a dezvaluit ca a avut o discutie cu Alex Pascanu, sfatuindu-l sa mearga la o echipa la care sa joace, indiferent de campionat. FCSB este o varianta buna, crede Contra.

"Eu i-am recomandat sa-si gaseasca echipa la care sa joace. Indiferent! Da, cum sa nu (n.r la FCSB)?! Mai ales ca, din ce am vazut, au nevoie de un jucator pe postul acela. Si mai ales ca Pascanu este un jucator care s-a integrat foarte bine cu baietii de la nationala", a spus Contra la Telekom.



Dorit de FCSB, Craiova si Astra, "are oferte de ordinul milioanelor"

Interesul din Romania pentru Alex Pascanu a ajuns si la urechile sale. Fundasul spune, insa, ca deocamdata nu a primit nicio oferta concreta si asteapta sa vada cum se vor derula lucrurile.

Pascanu spune ca munceste din greu pentru a-l convinge pe Claude Puel ca merita la prima echipa a fostei campioane din Premier League.

Pe de alta parte, el a recunoscut recent: "Vreau sa fac pasul catre echipa de seniori. Catre o echipa de seniori! Fie ca este in Romania sau in alta parte".

Impresarul Mihai Joita sustine, insa, ca sansele ca Pascanu sa revina in Romania sunt foarte mici. Acum oficial la Astra Giurgiu, acesta spune ca Pascanu are "oferte de ordinul milioanelor de euro".