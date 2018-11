Pustiul de 15 ani pregatit sa devina TITULAR la FCSB: "Poate face pasul, e lider de generatie!" E cel mai tanar marcator din istoria ros-albastrilor

La doar 15 ani, Ianis Stoica ii impresioneaza pe oamenii din fotbalul romanesc. Tanarul jucator al FCSB-ului si al echipei nationale U16 a Romaniei este vazut ca unul dintre liderii generatiei sale.

Ianis Stoica este cel mai tanar debutant si marcator din istoria FCSB. La 14 ani, pe 25 octombrie 2017, el marca intr-un meci din Cupa Romaniei, cu Sanatatea Cluj. De atunci, fiul fostului fundas Pompiliu Stoica a mai bifat prezente la FCSB, dar nu a devenit inca titular. O poate face in curand, spune si fostul rapidist Nicolae Grigore.

"La Ianis nu stiu daca incepe aceasta presiune, daca o resimte sau daca el este un tip care nu e afectat. Vad ca e un tip care poate face pasul la prima echipa a FCSB, care nu resimte presiunea numelui, e unul dintre liderii generatiei si l-am mai vazut si in meciul de la Calarasi ca nu se vede o asa mare diferenta intre colegii sai mai mari de varsta", a spus Nicolae Grigore, acum asistent al lui Daniel Pancu si antrenor la juniorii Rapidului.

Recent, Four Four Two l-a pus pe Ianis Stoica pe o lista alaturi de Pele si Maradona. Este vorba despre o lista a celor mai tineri debutanti din fotbal.