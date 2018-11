Bergodi vrea sa o duca pe FCSB pe primul loc in Liga 1! Promite razbunare fata de CFR: "Le-am construit aparare pentru 6 ani si m-au dat afara"

Bergodi o poate ajuta pe FCSB sa urce pe primul loc!

Ultima in Romania, Voluntari are o singura victorie, dar vrea sa dea lovitura pe terenul liderului! Bergodi le-a antrenat pe CFR si FCSB in Romania. Acum, ii poate da o mana de ajutor lui Dica in lupta la titlu.

"Nu e o problema sa schimbam sa nu liderul in Liga 1" a spus Cristiano Bergodi.

"Chiar am incredere si spun ca vom face un meci bun si venim cu minimum un punct!" spune Alexandru Tudorie.

Bergodi a fost dat afara de CFR in 2007, cu un an inainte de primul titlu al clujenilor!

"Au jucat 6 ani cu aceeasi aparare pe care am facut-o eu si dupa m-au dat..." isi aminteste Bergodi.

Bergodi nu vrea jucatori din liga intai, ca sa o scape pe Voluntari de la retrogradare!

"Cei mai buni jucatori pentru mine sunt jucatorii de la Voluntari!" spune Bergodi.